La Nuova Zelanda ha prorogato il lockdown, limitazioni in tutto il territorio fino al 28 agosto

ROMA – Per fare fronte all’infezione da covid, la Nuova Zelanda ha deciso di prorogare il lockdown in tutto il territorio almeno fino a sabato prossimo 28 agosto, mentre ad Auckland le misure saranno in vigore fino a fine mese. La premier Jacinda Ardern ha dichiarato che “non vogliamo correre alcun rischio con la variante Delta. Se il mondo ci ha insegnato qualcosa, è essere prudenti con questa variante”.



In Nuova Zelanda, circa 5 milioni di abitanti, 26 decessi da inizio pandemia, nelle ultime 24 ore si segnalano 35 nuovi contagi da coronavirus, 33 dei quali nella sola Auckland. Martedì scorso l’isola era tornata in lockdown, con la chiusura di tutte le scuole e le attività non essenziali, dopo che per la prima volta in sei mesi ad Auckland era stato registrato un caso di trasmissione locale di covid, il primo dallo scorso 28 febbraio.