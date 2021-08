Giappone, da Niigata arriva il gelato al gusto ‘ferro’ per rilanciare l’economia locale

FUKUOKA – La regione del Giappone centrale Niigata, famosa per la lavorazione dei metalli, alle prese come molte altre con il crollo della domande in vari settori e dei consumi legati al turismo oramai assente a causa della pandemia, ha sperimentato una singolare forma di sinergia tra aziende, studenti e istituzioni locali che insieme hanno sviluppato il primo “gelato al ferro” con lo scopo di attirare l’attenzione dei consumatori e rivitalizzare l’economia locale per il periodo del post Covid.

Il dolce, che presenta un caratteristico gusto ferroso, è stato ideato dall’azienda ChillFull, che ha sede nella città Sanjo, specializzata nella vendita di forniture agricole e materiali da costruzione, con la collaborazione degli studenti dell’Università di Niigata e del noto artigiano locale Yasuyuki Sakuma, maestro gelataio. I prodotti verranno distribuiti dalla rete locale della JA Niigata Nankan, la maggiore lobby agricola del paese.