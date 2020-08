Referendum, Di Maio: “Sarò nei territori contro il no dell’establishment”

ROMA – “Quello che vedo in questi giorni è che sta nascendo il fronte del ‘no’ al referendum. E’ un fronte interno alla politica, di establishment, di chi ha da perdere dal taglio dei parlamentari”. Lo dice Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in diretta facebook. Annunciando che “nei prossimi giorni iniziamo una campagna” per il si’ al referendum, e per questo “saro’ nei territori insieme agli altri parlamentari del M5s. Spiegheremo perche’ votare ‘sì’ è una vittoria che ci restituisce come paese la normalità nelle istituzioni della repubblica e ci dara’ piu’ efficienza” perche’ “con un numero minore di parlamentari la qualità delle leggi si innalzerà”. Quella del referendum, prosegue, “è una battaglia del M5s e di tutti i cittadini italiani. C’è bisogno di far sentire la voce degli italiani rispetto al si’ mentre ci sarà una voce dei palazzi che sosterra il no”. Infine, Di Maio ricorda che “non c’è quorum, si vince anche con un sì in piu’. Quello che sto vedendo tra i citatdini è che c’è voglia di cambiare, di svoltare come paese. Sarà anche un segnale al mondo per dire che siamo capaci di tagliare sprechi e cio’ che non serve”.