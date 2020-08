VIDEO | ‘The Batman’, il primo trailer con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello

ROMA – Sono disponibili le prime immagini dell’attesissimo nuovo film della DC Comics: ‘The Batman‘, con protagonista il divo di ‘Twilight’ Robert Pattinson. Il film, le cui riprese si sono interrotte a causa dell’emergenza Covid, dovrebbe arrivare nelle sale a ottobre 2021. Nel cast oltre a Pattinson, troviamo Colin Farrell, nei panni di Pinguino, John Turturro, che sarà il boss mafioso Carmine Falcone, Paul Dano, alias l’Enigmista, Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred) e Peter Sarsgaard nei panni del procuratore distrettuale di Gotham City, Gil Colson. Il teaser trailer è stato reso pubblico in occasione della convention on line DC FanDome, momento di presentazione per Warner dei futuri adattamenti dei fumetti Dc per cinema e tv.