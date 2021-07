Covid, 5.143 nuovi casi e 17 morti. In leggero calo tasso positività e terapie intensive

ROMA – Sono 5.143 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 237.635 tamponi per un tasso di positività che scende al 2,1% (ieri era al 2,3%). I decessi sono 17, mentre 24 ore fa erano stati 15. Sono 155 le persone ricoverate in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri. Salgono invece i ricoveri per Covid nei reparti ordinari: 70 in più rispetto a 24 ore fa, per un totale di 1.304 posti letto occupati. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

