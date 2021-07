Incidente bus a Capri, stabili seppur gravi i 13 feriti ricoverati a Napoli

NAPOLI – Le condizioni dei 13 pazienti ricoverati all’ospedale del Mare di Napoli, a seguito dell’incidente avvenuto ieri a Capri, restano stabili seppur gravi. Prosegue l’osservazione clinica e il monitoraggio dei parametri vitali. Lo rende noto l’Asl Napoli 1 Centro. Tutti i pazienti hanno subito un politrauma a dinamica maggiore, ragione per la quale non è al momento possibile sciogliere la prognosi di nessuno di loro. Solo le condizioni di uno dei ricoverati destano maggiore preoccupazione, anche se i medici nutrono ancora la speranza di poter effettuare un trattamento conservativo per evitare un intervento chirurgico.

LEGGI ANCHE: A Capri bandiera a mezz’asta per l’autista morto nell’incidente del bus precipitato a Marina Grande