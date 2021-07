Tokyo 2020, forfait del judoka algerino: non vuole sfidare l’atleta israeliano

ROMA – Fethi Nourine ha dichiarato forfait per non affrontare il rivale israeliano ai Giochi di Tokyo 2020. Judoka algerino, Nourine aveva già fatto la stessa scelta in occasione dei Mondiali del 2019. Nourine avrebbe dovuto affrontare Mohamed Abdalrasool, avversario del Sudan considerato alla portata, per poi sfidare, in caso di vittoria, l’israeliano Tohar Butbul: “Abbiamo lavorato duro per qualificarci ai Giochi- ha detto Nourine alla tv algerina- Ma la causa palestinese è più grande di questo“.