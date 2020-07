Sudan, l’attivista Ahmed (Darfur Association): “Riecco i ‘diavoli a cavallo'”

L’ATTIVISTA AHMED: DUE DONNE GOVERNATRICI, MA NON BASTA

“Due su 18 non e’ abbastanza; continueremo a batterci per il diritto delle donne a fare politica e a ricoprire ruoli decisionali, come abbiamo fatto in questi mesi dopo aver guidato la rivoluzione”: cosi’ all’agenzia Dire Aza Mohamed Ahmed, della Darfur Bar Association, ong impegnata per la pace e lo stato di diritto in Sudan. Ieri il primo ministro Abdalla Hamdok ha comunicato le nomine dei governatori dei 18 Stati nei quali e’ suddiviso il Paese. In due casi sono state scelte donne e, pur trattandosi di una novita’ rispetto al passato, il capo del governo si e’ impegnato a “lavorare per una maggiore partecipazione femminile”.

L’inserimento nella lista dei 18 delle governatrici ha seguito mesi di campagna di sensibilizzazione che Ahmed e la sua Darfur Bar Association hanno coordinato insieme con altre ong, da Women Union a No to Suppression Against Women. “Nei mesi scorsi abbiamo creato un comitato congiunto” ricorda l’attivista.

“Oggi non chiediamo il riconoscimento solo di un diritto sancito dalla Costituzione ma anche dei grandi sforzi profusi dalle donne prima, dopo e durante la rivoluzione”. Il riferimento e’ al contributo di attiviste, anche molto giovani, come la studentessa-icona Alaa Salah, alle manifestazioni popolari culminate nell’aprile 2019 nella destituzione di Omar Al-Bashir, presidente-generale al potere da 30 anni.

Secondo Ahmed, la campagna andra’ avanti sia a Khartoum, la capitale, che in regioni periferiche come i Monti Nuba o il Darfur. Di recente, il governo di transizione del Sudan ha promosso l’abolizione di norme contestate che sarebbero state ispirate alle “sharia” o introdotto nuove sanzioni, in un’ottica di tutela, ad esempio contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili.

“A incoraggiarci – sottolinea l’attivista – c’e’ tutta una serie di documenti, regionali e internazionali, che affermano il diritto delle donne alla partecipazione politica con nomine a piu’ livelli e ruoli di decision-making”.