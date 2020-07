Tg Lazio, edizione del 23 luglio 2020

SOPRALLUOGO RAGGI A CANTIERE: TALPE METRO C VERSO PIAZZA VENEZIA

Le ‘talpe’ ricominciano a scavare le nuove gallerie della linea C della metropolitana di Roma, da Fori Imperiali in direzione piazza Venezia. Grazie all’approvazione dell’ultima variazione di Bilancio, Roma Capitale ha destinato circa 10 milioni di euro per la costruzione dei tunnel della metro C e le Tbm (Tunnel boring machine) hanno potuto riprendere il loro cammino. L’impegno a proseguire con la realizzazione della terza linea metropolitana e’ stato ribadito anche oggi durante la visita al cantiere della metro C, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi.

PRESIDENTE MUNICIPIO VII LASCIA IL M5S: SOGNO IN FRANTUMI

Monica Lozzi, presidente del VII Municipio di Roma, lascia i Cinque Stelle e aderisce a ‘Italexit’, il movimento politico del senatore Gianluigi Paragone, anche lui ex grillino. “Oggi e’ il giorno in cui mi lascio alle spalle l’amarezza e la delusione di aver creduto in un sogno mandato in frantumi da una classe dirigente non all’altezza e priva di ogni vera visione politica e capacità di ascolto”, ha detto Lozzi, che alle prossime elezioni amministrative animerà una formazione civica.

TORNANO CON FEBBRE DA GITA A CAPRI, TRE RAGAZZI ROMANI POSITIVI

Hanno fatto una gita a Capri tra il 16 ed il 19 di luglio e, a loro rientro a Roma, due ragazzi hanno accusato sintomi febbrili per poi risultare positivi al Covid-19. Iniziata l’indagine epidemiologica, nella comitiva di otto tra ragazze e ragazzi un altro è risultato positivo. I tre nuovi casi di coronavirus, così come gli altri componenti del gruppo, sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha riferito come per la Asl Napoli 1 non vi sia riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese e che sull’isola non vi sono né casi positivi né focolai”.

RICERCA, DA REGIONE LAZIO 4 BANDI DA 30 MLN ANTI-COVID

La Regione Lazio lancia quattro bandi da 30 milioni di euro complessivi per integrare le eccellenze dell’universita’ e del mondo della ricerca con il territorio e contemporaneamente contrastare gli effetti del coronavirus. A presentarli sono stati il governatore Nicola Zingaretti e il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, nel corso dell’evento ‘La Ricerca per il Lazio del futuro’. La novita’ più interessante è quella che prevede il co-finanziamento di 50 dottorati industriali per promuovere e ampliare la collaborazione tra il sistema della ricerca e le imprese del Lazio.