Salvati 90 migranti su un gommone a sud di Lampedusa

ROMA – La notte scorsa la Guardia costiera italiana ha tratto in salvo un gommone con a bordo 90 migranti alla deriva a sud di Lampedusa. Lo confermano all’agenzia Dire fonti interne. Ieri, l’ong Alarm Phone aveva sollecitato l’intervento dei mezzi di soccorso italiani dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto dalle persone a bordo del gommone, indicate inizialmente in 83. Nel dare notizia in un tweet del salvataggio, l’ong ha scritto: “Chiediamo all’Europa di mostrare solidarieta’ verso Lampedusa e di consentire ai nuovi arrivati di spostarsi dove vogliono”.

LEGGI ANCHE: Lamorgese a Lampedusa, sindaco: “Avviato tavolo di confronto sulla questione migranti”