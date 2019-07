VIDEO | I portici di Bologna patrimonio Unesco, il dossier è pronto. Pupi Avati: “Serve restauro anti-graffiti”

PUPI AVATI: PORTICI SEGNATI DAI GRAFFITI, SERVE RESTAURO

I portici di Bologna? “Purtroppo segnati” dai graffiti, tanto da rendere “assolutamente opportuno” un loro “restauro generale”. Parola del regista Pupi Avati, bolognese, componente della Commissione nazionale per l’Unesco. Stasera, in piazza Maggiore, prima della proiezione di “Noi tre” il regista parlerà della candidatura dei portici a patrimonio mondiale dell’umanità e intanto, in conferenza stampa, rivela che “rappresentano un periodo remoto ma indelebile della mia adolescenza in quanto mia madre, essendo estremamente religiosa, tutti i venerdì saliva fin lassù”, a San Luca, “e molto spesso mi costringeva ad accompagnarla. Quindi non c’è un angolo, non c’è una porzione, non c’è una cappella di quei portici che io non abbia chiaramente in mente”.

Però “ultimamente- aggiunge Avati- li ho visti purtroppo segnati da graffiti che non so apprezzare. D’altra parte mi sembra che se dovessero ottenere questo riconoscimento, come ci auguriamo, un restauro generale sarebbe assolutamente opportuno”. Sulla candidatura, intanto, il regista è ottimista: si parla di un’opera “straordinaria e assolutamente unica. Se hanno premiato le bollicine di non so dove, i portici son ben altra cosa”. Un riferimento, evidentemente, al bollino Unesco sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Infine, visto che Avati sta per tornare in sala con il film “Il signor diavolo“, una battuta sui 666 archi del portico di San Luca: certe cose “non le ho mai tanto apprezzate e seguite. A un certo punto la numerologia, quando ero più giovane, è stata anche uno dei miei interessi e mi sono accorto che riuscivo a trovare delle combinazioni su qualunque cosa”. Insomma, “Non voglio pensare- conclude il regista- che ci sia del demoniaco nei portici di San Luca, al contrario”.