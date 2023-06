Ianni (sindaco Isola del Gran Sasso): “Un milione e mezzo dal Bando Borghi, ecco come li spenderò”

ROMA – Più di un milione e mezzo di euro per riqualificare un bellissimo borgo italiano. È la cifra che si è aggiudicata Isola del Gran Sasso d’Italia, comune dell’Abruzzo, vincitore del ‘Bando Borghi’ promosso dal ministero della Cultura e gestito da Invitalia con i fondi del Pnrr. “Ci siamo aggiudicati questo finanziamento, pari circa a un milione e 600mila euro, sui progetti di rivalutazione del borgo di Isola e della frazione di San Pietro”, ha detto Andrea Ianni, sindaco di Isola del Gran Sasso d’Italia e ingegnere dell’Università di Princeton, nella videointervista alla Dire.

Nel comune verrà messo in piedi un archivio storico, ha spiegato il sindaco, perché “sono presenti delle opere antecedenti al 1400, seppure in volumi piccoli”. Si tratta di una biblioteca “all’interno di un centro storico che è ancora oggi oggetto di ristrutturazione per i due sismi del 2009 e del 2016”.

Nel borgo di San Pietro c’è invece il Museo delle Acque, “messo su insieme all’associazione Scuola Verde e usato moltissimo dagli studenti, soprattutto di primarie e secondarie”.

Oltre a questi due progetti, il Comune avrà la possibilità di creare una rete sentieristica di bassa-media montagna che crei collegamenti fra i borghi del territorio.

Sono progetti complessi, che permetteranno l’interazione di istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali come Civita Mostre e Museo ed enti pubblici come l’Università di Teramo, coinvolta nella digitalizzazione dell’archivio, e il Parco per i sentieri.

L’obiettivo è anche contrastare lo spopolamento e la denatalità che colpiscono questi luoghi: “Si tratta di un problema davvero annoso- ha commentato Ianni- Colpisce a livello nazionale ma i paesi di montagna soffrono ancora di più. Negli anni si è passati dalla frazione al comune capoluogo, e adesso si va anche direttamente nelle località di mare, perché i servizi sono quelli che sono. Associazioni come Le Tre Porte, Tarus, La Scuola Verde e altre aiuteranno tanto a cercare nuove opportunità per i giovani e creare imprenditoria. Il bando- ha concluso il sindaco- va anche in quella direzione”.