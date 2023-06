Clochard ucciso a Pomigliano, i due 16enni trasferiti nel carcere minorile di Nisida

NAPOLI – Il gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha convalidato il fermo dei due 16enni accusati dell’omicidio volontario e aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà del 40enne ghanese picchiato a morte a Pomigliano D’arco. Per i due, si legge in una nota dell’Arma, è stato disposto il trasferimento nel carcere minorile di Nisida.

LEGGI ANCHE: Clochard ucciso di botte a Pomigliano, fermati due 16enni: c’è un video dell’aggressione

Il 40enne Friederick Akwasi Adofo è morto in ospedale per un grave trauma cranico ed emorragia cerebrale, dopo essere stato soccorso in strada. Una telecamera, installata in un negozio vicino a dove è avvenuto il pestaggio, ha ripreso tutto: si è trattato, hanno spiegato i Carbinieri, di “una violenta aggressione, improvvisa e immotivata”. I due, dopo aver colpito al volto l’uomo, hanno continuato a sferrare calci e pugni, la maggior parte dei quali indirizzati al capo, quando ormai la vittima era immobile a terra.