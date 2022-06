Da Bob Sinclair a Valentino Rossi: la Riviera romagnola si prepara alla Notte Rosa con 200 eventi

RIMINI – La spiaggia di Rimini che si tinge a tema; la presenza per due giorni delle telecamere Rai; i 200 spettacoli lungo i 110 chilometri di costa, tra grandi nomi come Bob Sinclair e New York ska jazz ensemble, ma anche Valentino Rossi, e concerti all’alba. E la cultura con la prima mostra lunga due chilometri di litorale, la danza e gli appuntamenti per i più piccoli. Dall’1 al 3 luglio la Notte Rosa torna per il 17esimo anno consecutivo a colorare di gioia la Rivera romagnola. E il claim 2022 “Pink and love” strizza l’occhio al movimento hippie degli anni ’60 e ’70, comunicando leggerezza, ma anche l’ancoraggio a valori forti e il richiamo al dramma della guerra in corso in Ucraina.

La “prima bella novità”, sottolinea ai cronisti l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, è la presenza alla conferenza stampa della neo sindaco di Riccione, Daniela Angelini. La predecessore Renata Tosi l’aveva infatti sempre snobbata, non mancando di criticare a più riprese l’evento. “Sono i sindaci il motore della Notte rosa, assieme agli operatori provati, mentre noi siamo i registi”, aggiunge Corsini: nei due anni di pandemia, sottolinea, “abbiamo tenuto acceso la fiammella della Notte Rosa e ora torniamo alle origini, a rappresentare ciò che siamo”. La Notte rosa, infatti, “comunica che cos’è la Romagna e la sua industria del turismo”. Si tratta, gli fa eco il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, di “un evento di sistema straordinario che risponde alle aspettative di turisti variegati, dalla spiaggia all’entroterra”. Quest’anno, prosegue, “si torna alle origini”, tre giorni e non più una settimana a inizio luglio. Slogan e grafica rimandano alla cultura hippie, così come la novità degli sticker, uno per lettera, fisici o scaricabili sul telefono.

GLI EVENTI DELLA NOTTE ROSA



Sono tre gli elementi distintivi, prosegue il sindaco: concerti, da Arisa a Giusy Ferreri, da Willie Peyote a Le Vibrazioni, da Matteo Bocelli a Raf; i fuochi d’artificio di mezzanotte; le celebrazioni all’alba. In piazzale Fellini, entra nel merito del programma, il Tim summer hits con Rai2, Andrea Delogu e Stefano De Martino: sul palco tra venerdì e sabato tra gli altri Ana Mena, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Arisa, J-Ax e Bob Sinclair. E per la cultura sarà protagonista Francesca da Rimini, tra convegno, concerto e mostra. Scendendo da Comacchio a Cattolica sindaci e assessori raccontano la loro Notte rosa: a Comacchio nel ferrarese si punta in particolare sui concerti di Elettra Lamborghini e dei Kolors; a Cervia e Milano marittima nel ravennate, spazio a blues, jazz e soul diffusi per le due cittadine; a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, grattacielo tinto di rosa e alla sua ombra il concerto di Giusy Ferreri ma anche due serate di degustazione di pesce. Nella vicina Gatteo Mare sarà Fiorella Mannoia a fare cantare turisti e residenti, mentre a San Mauro Mare spazio a Dodi Battaglia dei Pooh e alla tradizionale Fiera della conchiglia.

Si è brandizzato di rosa, cravatta e giacca, come faranno quasi tutte i Comuni della costa e dell’entroterra il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti. Nella cittadina in provincia di Rimini si punta in particolare su famiglie e giovani tra New York ska jazz ensemble, Cristina D’Avena e il carnevale con la sfilata di carri allegorici. Senza dimenticare la Dream boat per ballare al largo. Eccoci a Riccione, con il gran galà della danza, la dance degli anni ’70 e ’80, il concerto all’alba di Marina Rei e il gran galà di apertura del Festival del sole. Scendendo ancora a Misano Adriatico romberanno i motori delle gran turismo con Valentino Rossi in pista, ma risuonerà anche la voce di Malika Ayane, mentre a Cattolica ecco Patty Pravo e il tango. La Notte rosa abbraccia anche l’entroterra con la notte delle Streghe che si allunga a San Giovanni Marignano, gli appuntamenti per i più piccoli a Coriano, con anche il saluto al sole, e il ventennale della Filodrammatica a Sant’Arcangelo di Romagna che è vestita da rosa da maggio con il passaggio del Giro d’Italia.

