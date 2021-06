Bimbo di 5 anni si perde sul lungomare di Ostia e va nella sua scuola

ROMA – Storia a lieto fine per un bimbo di origini egiziane di 5 anni che questa mattina alle 9, si è perso sul lungomare di Ostia, a Roma, facendo scattare le ricerche della Polizia. A denunciarne la scomparsa al Nue è stato il padre, che ha dato l’allarme dopo aver perso di vista il piccolo su lungomare Paolo Toscanelli. Immediate le ricerche della Polizia del X Distretto Lido e del Reparto prevenzione crimine. Le ricerche sono terminate quando la presenza del piccolo è stata segnalata circa 15 minuti più tardi nella scuola per l’infanzia Amendola Guttuso, 3 km distante dal luogo dell’ultimo avvistamento. Il bimbo raggiunto dal padre e dagli agenti ha dichiarato: “Mi ero perso e così sono andato nella mia scuola”.

Il padre del piccolo, a quanto si apprende, ha ringraziato la Polizia per “la professionalità e l’umanità dimostrata”.

