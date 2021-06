Euro 2020, Annalisa in concerto a piazza del Popolo sul palco dell’Uefa festival

ROMA – La grande musica torna protagonista dell’UEFA Festival, con un nome d’eccezione che scalderà i cuori di cittadini e turisti. Sarà la star Annalisa a esibirsi, sul palco di piazza del Popolo, giovedì 24 giugno a partire dalle ore 21.30. Canterà per 90 minuti, offrendo quindi al pubblico un vero e proprio concerto ad acceso gratuito, come prima tappa del suo nuovo tour estivo ‘NUDA 10 Open Air’. La musica italiana animerà quindi il primo dei due giorni di pausa dalle partite di UEFA Euro 2020. Annalisa si è affermata tra le voci più importanti del panorama italiano, anche grazie a un secondo e a un terzo posto al Festival di Sanremo. Diversi i riconoscimenti ottenuti in carriera, tra cui MTV Europe Music Awards. L’UEFA Festival, grazie alla sinergia tra Roma Capitale e Filmmaster Events, ospita così un altro grande evento, dopo il successo del concerto di Irene Grandi con cui i tifosi hanno festeggiato la vittoria contro il Galles e il passaggio a punteggio pieno del girone. Il pubblico potrà prenotare il proprio posto a partire da mezzanotte sul sito euro2020roma.com.