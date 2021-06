Lo ‘Spiderman’ degli ospedali liguri incontra Papa Francesco

GENOVA – “Dagli ospedali della Liguria fino a papa Francesco: il savonese Mattia Villardita, lo Spiderman che da anni regala un sorriso ai bambini ricoverati, oggi ha partecipato all’udienza del pontefice. Dopo aver ricevuto l’onorificenza di cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella, un altro grande riconoscimento per il nostro supereroe: bravo Mattia, grande orgoglio ligure“. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo che oggi il savonese Mattia Villardita ha partecipato, vestito da ‘Spiderman’, all’udienza generale di papa Francesco in Vaticano.

In segno di riconoscenza per la sua attività di volontariato dedicata ai più piccoli ricoverati in ospedale, il 30 dicembre scorso il governatore Toti aveva consegnato a Villardita la bandiera della Regione Liguria.

