Pregliasco: “Varianti? Sono quattro quelle che preoccupano”

ROMA – “Le varianti sono un fatto naturale, ormai siamo arrivati alla Lambda, l’undicesima lettera dell’alfabeto greco, ma credo che arriveremo alla fine dello stesso alfabeto greco, perché le varianti censite sono oltre 700. Si tratta di piccole variazioni sul tema del genoma del virus, che non hanno tutte le variazioni funzionali che ci preoccupano. Ci preoccupano invece le quattro, quelle dall’Alfa alla Delta, le altre devono essere monitorate. É più un fatto tecnico-laboratoristico per facilitare il tracciamento e lo spegnimento di questi focolai che ci saranno e che mi aspetto anche in Italia, perché ormai non esistono confini per le varianti”. Lo dice Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, ospite di ’24Mattino’, contenitore di Radio24.

