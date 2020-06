VIDEO | Genova, ‘pannelli di metano’: la gaffe di Salvini spopola su twitter

GENOVA – Nuova gaffe di Matteo Salvini destinata a trasformarsi in una valanga di meme sui social network. In un video postato ieri su Facebook, mentre visitava l’impalcato del nuovo ponte di Genova, il segretario della Lega ha elogiato le innovazioni tecnologiche e la sostenibilita’ ambientale del viadotto quasi terminato, contrapponendo il “modello Genova” al “modello Cgil”. Ma si e’ spinto un po’ oltre: “Questo ponte, con i pannelli di metano, sostanzialmente si autoalimentera’“.

Una svista non colta ieri ma pronta a spopolare oggi. Su Twitter, l’hashtag #pannellidimetano entra in trend topic, al quarto posto delle tendenze in Italia. C’e’ chi richiama gli improbabili progetti dell’ingegner Cane, alias Fabio De Luigi ai tempi di “Mai dire gol”.

O chi, come Gene Gnocchi, esalta l’utilita’ dell’involontaria invenzione salviniana: “Mi sono fatto installare dei pannelli di metano, cosi’ mi autoalimento- dice il comico, in un breve video con caschetto e gilet d’ordinanza- praticamente non devo piu’ mangiare…”.