Tg Musica, edizione del 23 giugno 2020

ELISA CANTA LUCE AGLI STATI GENERALI E CHIEDE AIUTO PER LA MUSICA

Poche note a cappella per chiudere il suo intervento agli Stati Generali dell’Economia. Elisa ha intonato ‘Luce (Tramonti a Nord-est)’ nel pomeriggio di domenica, giorno della Festa della Musica, a chiusura dell’incontro sulla cultura con il presidente Giuseppe Conte. La cantautrice, però, ha prima parlato a nome di tutto il settore della musica chiedendo un intervento immediato dello Stato affinché venga sostenuta la ripartenza di tutti i lavoratori. In giornata a Milano il flashmob senza musica di artisti come Diodato, Levante, Ghemon e Lo Stato Sociale. Tutti uniti in silenzio per chiedere risposte ancora mancanti;

VENDUTA ALL’ASTA LA CHITARRA DI KURT COBAIN

È stata venduta all’asta per sei milioni di dollari la chitarra che Kurt Cobain utilizzò nel 1993 per il celebre concerto ‘MTV Unplugged’. L’acquirente, presente durante la vendita organizzata a Beverly Hills dalla casa d’asta Julien’s, è l’imprenditore australiano Peter Freedman, fondatore dell’azienda Rde Microphones, che progetta microfoni. Il numero uno della compagnia, però, non terrà la chitarra tutta per sé. Freedman ha, infatti, già annunciato l’intenzione di presentare lo strumento in varie città del mondo devolvendo il ricavato in beneficenza a favore del mondo dello spettacolo;

GUÈ PEQUENO PUBBLICA IL SUO NUOVO DISCO, MR. FINI

Ha deciso di tornare con un album a cui dà il suo cognome Guè Pequeno, che il 26 giugno pubblica per Island Records ‘Mr. Fini’. Il rapper, assente discograficamente dal 2018, lancia un progetto che lo vede collaborare con alcuni dei nomi più interessati della scena hip hop. Da Mahmood a Sfera Ebbasta, passando per l’amico di sempre Marracash. Tra gli altri anche Lazza, Luché, Rose Villain, Carl Brave e Geolier;

IL DOPPIATORE MARVEL ALEX POLIDORI LANCIA IL SUO NUOVO SINGOLO

È la voce di Tom Holland nel film Marvel ‘Spider-Man’ , di Timothèe Chamalet in “Chiamami col tuo nome” e di Nemo nel film Disney/Pixar “Alla Ricerca di Nemo”. Ora, Alex Polidori lancia il suo nuovo singolo. Il doppiatore 25enne è su tutte le piattaforme dal 26 giugno con “Mare di plastica”, un brano nato per sensibilizzare sulla delicatissima questione dell’inquinamento ambientale, con particolare riferimento alla tematica della plastica nei nostri mari.