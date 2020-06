Easy jet lancia la Calabria: “Senza turisti per mafia e terremoti, ma è posto giusto per stare tranquilli”

MARCO DI MAIO: “INACCETTABILE”

“Easy Jet rimuova immediatamente questa descrizione offensiva e completamente fuori luogo di Lamezia”, attacca su twitter il deputato di Italia Viva Marco Di Maio. “In un momento come questo le nostre eccellenze turistiche vanno tutelate e valorizzate. Tutto questo è inaccettabile”.

SANTELLI: “DESCRIZIONE RAZZISTA DA EASYJET”

“La pseudo operazione di marketing sulla Calabria realizzata da EasyJet è offensiva, miope e ha un chiaro sapore razzista. Si potevano usare tante parole per descrivere la meraviglia e la straordinarietà di una regione unica al mondo, ma la compagnia inglese ha scelto le più becere e le più consunte, realizzando una pubblicità ingannevole che non è altro che una sommatoria di inqualificabili pregiudizi. Per questo ho immediatamente scritto una lettera di protesta alla compagnia”. Così la presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

E aggiunge: “Descrivere la Calabria come una regione che ‘soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti’ e per via della ‘mancanza di città iconiche come Roma e Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram’, oltre che falso, è anche profondamente ridicolo. Così come lo è parlare di ‘case bizzarre‘, come se ci si trovasse a descrivere le abitazioni dei puffi”.

“I calabresi – spiega Santelli – meritano rispetto e una miglior considerazione da parte di tutti. Prendiamo comunque atto delle scuse pubbliche di EasyJet, che ha già provveduto a modificare il testo originariamente apparso nella sezione ‘Ispirami’ del suo sito”. “A pensarci bene, il modo migliore per rimediare a una gaffe senza precedenti – conclude la governatrice della Calabria – sarebbe quello di incrementare in modo considerevole i voli per la Calabria, in modo da permettere alle migliaia e migliaia di passeggeri di EasyJet di scoprire le infinite meraviglie della nostra terra. Non abbiamo Roma e non abbiamo Venezia, certo, ma non ci lamentiamo affatto. La Calabria è una meraviglia che merita solo di essere ammirata”.

SALVINI: “INACCETTABILI INSULTI CONTRO CALABRIA APPARSI SUL SITO DI EASYJET”

“È incredibile e inaccettabile che sul sito di una compagnia aerea come EasyJet sia apparsa una descrizione infamante della Calabria, che come hanno segnalato alcuni media locali è definita come fantastica, con quella sua “evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. I calabresi e tutti gli italiani meritano rispetto assoluto: pretendiamo chiarimenti e scuse immediate!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

MELONI: “EASYJET CHIEDA SCUSA ALL’ITALIA, INACCETTABILE”

“Offese inaccettabili contro la Calabria e l’Italia quelle contenute sul sito di EasyJet. Alla compagnia, che ha annunciato la rimozione della vergognosa scheda, chiediamo le scuse nei confronti dell’Italia intera“. È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

GRAZIANO (PD): “DESCRIZIONE EASYJET VERGOGNOSA”

“La descrizione fatta da EasyJet della Calabria era una vergogna assoluta, bene ha fatto la compagnia aerea a chiedere immediatamente scusa, rimuovere lo scritto e avviare una indagine interna”. Così il commissario del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano che aggiunge: “Da campano che ha imparato ad amare le bellezze di questa terra consiglio a turisti italiani e esteri di non cadere nei facili stereotipi e di visitarla. La Calabria è terra di storie, eccellenze e un mare bellissimo”.