Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari

Avvicinato da carabinieri in borghese, che gli hanno notificato il provvedimento del magistrato di Milano, Fede è stato invitato a far ritorno in albergo dove, ora, si trova ai domiciliari. Fede, dopo aver scontato 7 mesi agli arresti domiciliari, avrebbe dovuto portare a termine la pena inflittagli con 4 anni di servizi sociali.

(L’immagine di copertina è una foto del 2008, scattata durante un ricevimento al Quirinale)