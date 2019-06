A Roma serve sangue gruppo zero, l’appello degli amici di Francesco

ROMA – “Un ragazzo ha avuto un incidente e c’è bisogno urgente di sangue. Luogo: ospedale Umberto I, viale del Policlinico 155 (centro trasfusioni). Quando: lunedì dalle 7 alle 12.30. Chi: gruppi sanguigni 0 positivo e 0 negativo. Gli uomini non devono aver donato negli ultimi tre mesi, le donne non devono aver donato negli ultimi sei mesi. Occorre tessera sanitaria e documento d’identità. Non bere latte o derivati. Al momento della donazione è da comunicare ‘Per Francesco, anno di nascita 1993’”. È l’appello degli amici di un giovane di 26 anni che venerdì notte a Roma ha avuto un grave incidente. La richiesta di aiuto circola da ieri sui tutti i social, questa mattina in tantissimi si sono recati al policlinico ma c’è ancora bisogno di sangue gruppo zero sia positivo che negativo. Da domani alle 7, e fino alle 12.30, ci si potrà di nuovo recare al centro trasfusioni.