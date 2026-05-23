Gucci, la figlia Allegra sui social: “Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato”

Foto dal profilo Instagram di Allegra Gucci

ROMA – “Una storia che nessuno ha ancora avuto il coraggio di raccontare fino in fondo”. In un post pubblicato su Instagram, Allegra Gucci lancia una precisazione l’ultima decisione della Cedu. La Corte non ha accolto l’istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna a rispettare l’accordo di divorzio dei propri genitori che prevede un vitalizio alla madre, Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio del padre Maurizio avvenuto nel 1995.

Le due donne si sono rivolte alla Corte Europea “non per ragioni economiche, ma per ottenere ciò che il sistema giudiziario italiano aveva loro negato: il riconoscimento dell’aberrazione prodotta da sentenze che le avevano condannate a pagare oltre quaranta milioni di franchi svizzeri all’assassina del padre“.

Nel testo del post, poi, si sottolinea: “La Cedu non ha detto che avevano torto. Non ha esaminato il merito. Ha fatto qualcosa di molto più frustrante: ha archiviato il caso senza concedere“.

Gucci smentisce ogni “accordo segreto” o “pace con la madre”: cose che non corrispondono “ad alcuna realtà giuridica o umana”. Parla, invece, di “un accordo forzato”. Si legge nel post: “Allegra e Alessandra hanno dovuto negoziare sotto la minaccia concreta di procedure esecutive, il pignoramento dei beni, compresa l’abitazione. Pagare 3,9 milioni era l’unico modo per chiudere una controversia che, diversamente, si sarebbe protratta indefinitamente. Non era un accordo libero. Era resa davanti a una sentenza che non avrebbe mai dovuto esistere“. Per Allegra “chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato”.