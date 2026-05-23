“Ciao, Groenlandia”, Trump punta lo sguardo sull’isola in una nuova immagine realizzata con l’AI

ROMA – L’argomento Groenlandia torna a essere protagonista in uno dei post pubblicati su Truth da Donald Trump. Nella giornata di sabato, nel bel mezzo delle discussioni per arrivare alla fine della guerra in Iran, il presidente Usa ha condiviso un’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale proprio dedicata al territorio autonomo controllato dalla Danimarca. Il tycoon sovrasta le montagne e rivolge il suo sguardo alla vallata. Sopra campeggia la scritta “Ciao, Groenlandia”: un piccolo memorandum per sottolineare che l’attenzione resta alta.
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Alla stessa maniera anche quella degli abitanti groenlandesi. Nei giorni scorsi, centinaia di cittadini si sono radunati davanti la nuova sede del consolato americano nella capitale Nuuk per protestare contro le ambizioni di Trump di ottenere maggiore influenza sull’isola, assumendone il controllo per motivi di sicurezza. Nei video circolati online, le persone si stringono al grido di “Go home, Usa”: “Andate a casa”.
La protesta ha concluso una settimana in cui l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Groenlandia, Jeff Landry, ha effettuato il suo primo viaggio nel territorio.