Gp Canada, Russell vince la sprint: scintille con Antonelli

Foto dal profilo X di F1

ROMA – Meno compagni, più rivali. Si è accesa in F1 la sfida in casa Mercedes tra George Russell e Kimi Antonelli. Il britannico si è imposto nella Sprint del Gp del Canada, 23 giri sul circuito di Montreal, ma non senza polemiche. Scattato dalla pole, si è infatti ritrovato subito addosso Antonelli, e dopo pochi giri la ‘battaglia’ tra i due ha portato anche a un contatto, con Russell che ha mandato Kimi largo facendogli perdere il secondo posto, superato da Lando Norris (McLaren).

Il 19enne si è lamentato del comportamento del compagno di squadra: “È stato scorretto” le sue parole via radio al team. I tre si sono ritrovati alla fine sul podio in queste stesse posizioni. Alle loro spalle Oscar Piastri con l’altra McLaren e poi le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton.

Tutto lascia pensare che nella corsa ‘lunga’ sarà ancora la sfida Russell-Antonelli a tenere banco. L’italiano viene infatti da tre Gran Premi di fila vinti e qui in Canada ha centrato lo scorso anno il suo primo podio in F1, chiudendo proprio terzo. Il vincitore allora? Russell…Domani la gara, alle ore 22 italiane.

La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 106 punti; Russell 88; Leclerc 63; Norris 58; Hamilton 54.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 194 punti; Ferrari 117; McLaren 106.