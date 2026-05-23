Iran, accordo o attacco? Trump: “Probabilità del 50/50”. Entro domani la decisione. Per il Financial Times si va verso una tregua di 60 giorni

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump deciderà entro domenica se riprendere le azioni militari in Iran. Lo ha dichiarato lo stesso tycoon in un’intervista telefonica rilasciata ad Axios. Trump ha descritto le possibilità di raggiungere un accordo con Teheran come un “solido 50/50”. Il presidente ha anche affermato che l’esito potrebbe portare a un “buon” accordo oppure indurre gli Stati Uniti a “farli saltare in aria”. In giornata, Trump incontrerà i suoi principali consiglieri per esaminare l’ultima proposta inviata.

RUBIO: “POSSIBILITÀ DI NOVITÀ GIÀ ENTRO OGGI”

Il segretario di Stato Marco Rubio in visita a Nuova Delhi ha parlato della “possibilità” che l’Iran accetti un accordo con gli Stati Uniti già nella giornata di oggi. Nel processo di mediazione, grazie anche all’intervento del Pakistan, ci sarebbero stati “lievi progressi”.

“C’è la possibilità che, sia più tardi oggi, domani o tra un paio di giorni, potremmo avere qualcosa da dire“, ha aggiunto. Di progressi parla anche il Financial Times, che riferisce di un’intesa che estenderebbe di altri 60 giorni il cessate il fuoco. Secondo i mediatori, si starebbe lavorando su vari punti che comprenderebbero l’allentamento del blocco Usa e la graduale riapertura dello Stretto di Hormuz.

US and Iran close to extending ceasefire by 60 days, say mediators https://t.co/nekGEfkBQ0 May 23, 2026

IRAN: “IN QUESTA FASE NON DISCUTEREMO DELLA QUESTIONE NUCLEARE”

Nel frattempo, il ministero degli Esteri iraniano ha affermato che Teheran si è concentrata sulla finalizzazione di un memorandum d’intesa attraverso i colloqui mediati dal Pakistan. Il portavoce del ministero, Esmail Baghaei, ha dichiarato che l’Iran “ha deciso di concentrare i negoziati sulla fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso”. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa governativa iraniana IRNA, Baghaei ha aggiunto che “in questa fase non discuteremo i dettagli della questione nucleare”. Il portavoce ha spiegato: “Se affronteremo la questione nucleare tra 30 o 60 giorni è una questione che verrà affrontata in seguito”.