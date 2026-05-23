Negli Usa chiude il late show di Stephen Colbert. Trump lo scaraventa nella spazzatura in un video creato con l’AI

ROMA – Dopo 33 anni negli Usa chiude il Late Show su Cbs. Un addio annunciato l’anno scorso e motivato dalle perdite annue del programma e dalla crisi del settore. Nato nel 1993 e affidato a David Letterman, negli ultimi 11 anni il programma è stato guidato da Stephen Colbert: sessantaduenne statunitense che il presidente Donald Trump non ha mai visto di buon occhio. La loro è una disputa di lunga data. Per l’ultimo appuntamento televisivo, così, il tycoon non poteva non “salutare” Colbert.

Lo ha fatto con un video generato con l’intellienza artificiale in cui si avvicina al conduttore impegnato nella sua trasmissione e lo scaraventa in un bidone verde della spazzatura. Alla fine della clip pubblicata su X e Truth Social, il presidente festeggia ballando sulle note di “YMCA” dei Village People, mentre il pubblico in studio lo acclama. Come didascalia al post la scritta: “Bye-Bye” e l’emoji della mano che si muove.

Sempre su Truth, Trump aveva già commentato a parole: “Il licenziamento di Stephen Colbert dalla CBS ha segnato ‘l’inizio della fine’ per i conduttori di talk show notturni privi di talento, sgradevoli, strapagati, non divertenti e con ascolti bassissimi. Altri, di talento ancora minore, seguiranno presto la stessa sorte. Che riposino in pace!”.

La puntata di addio del Late Show, però, è stata la più seguita degli ultimi 11 anni e ha visto la partecipazione di personaggi come Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers e John Oliver. A chiudere la serata Paul McCartney che si è esibito con la canzone dei Beatles “Hello, Goodbye” insieme a Colbert, alla sua famiglia e allo staff dello show. Il cantautore e il conduttore, in uno dei momenti più nostalgici, hanno poi azionato una leva nel backstage dello storico Ed Sullivan Theater e spento le luci dell’edificio.