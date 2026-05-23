Maldive, rientrate a Malpensa le salme dei quattro sub. Lunedì le autopsie

Foto dal profilo Instagram di Dan Europe

ROMA – Sono rientrate in Italia le salme dei quattro sub morti durante un’immersione alle Maldive. I corpi sono stati trasferiti con un volo della Turkish Airlines che è atterrato a Malpensa intorno alle 13.10.

La docente di biologia marina del’Università di Genova, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e i due giovani ricercatori piemontesi Federico Gualtieri, di Omegna e Muriel Oddenino di Poirino, nel Torinese, sono stati trasportati all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, dove dovrebbero svolgersi le autopsie. Gli esami, in ogni caso, saranno eseguiti lunedì.

“La Procura di Busto Arsizio- scrive il Corriere della Sera- conferirà formalmente l’incarico a tre medici legali che dovranno eseguire gli esami autoptici su delega dei loro colleghi romani. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti”.

Il portavoce del presidente delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef, ha dichiarato che sono state avviate due indagini: una sulla morte dei cinque subacquei e l’altra per accertare le circostanze della morte di Mahudheea, il sub madiviano deceduto in servizio durante il primo tentativo di recupero dei corpi nella grotta. Shareef ha, inoltre, affermato che l’Italia ha acconsentito a condividere i risultati delle autopsie effettuate sui corpi rimpatriati.

NUOVE IMMAGINI DELLE “SEZIONI INTERNE DELLA GROTTA”

Intanto, Dan Europe – la società specializzata che è intervenuta per recuperare i corpi – ha pubblicato altre immagini delle “sezioni interne più confinate della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa di sedimenti corallini”.

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“Questi sono gli ambienti in cui il team di soccorso ha operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni”, conclude il post della società.