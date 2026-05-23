Strage di Capaci, Nordio: “L’auto su cui viaggiava Giovanni Falcone sarà trasferita al Museo del Presente”

di Salvo Cataldo, Maria Carmela Fiumanò e Giusy Mercadante

PALERMO – “Questo museo è un sogno che si avvera dopo 34 anni. Qui verrà ricordata la storia dell’antimafia e tramandata ai ragazzi del futuro. Ragazzi che partecipano e che, quando ascoltano la loro storia, sono ancora più attenti. La giornata della legalità deve essere un momento in cui si parla di lotta alla mafia, senza pensare che abbiamo vinto ma continuando a ricordare”. A dirlo è stata la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci, nel corso dell’iniziativa organizzata a Palazzo Jung di Palermo per ricordare l’eccidio dell’autostrada A29 avvenuto il 23 maggio del 1992.

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Proprio in questo luogo è stato inaugurata – all’interno del Museo del Presente – la mostra “Il segno della Rinascita”, un’esposizione che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Falcone e le Gallerie degli Uffizi. Da oggi e fino al 19 luglio – anniversario della morte di Paolo Borsellino – si potranno ammirare le opere degli Uffizi che furono gravemente danneggiate dalla Strage dei Georgofili a Firenze e oggi recuperate. Un ponte ideale, nel segno del ricordo, tra Firenze e Palermo.

Oltre a Maria Falcone e all’ex calciatore Fabrizio Miccoli, erano presenti i ministri Nordio e Piantedosi e il presidente della Regione Sicilia Schifani.

NORDIO: L’AUTO SU CUI VIAGGIAVA AL ‘MUSEO DEL PRESENTE’

Proprio il Guardasigilli ha dato un annuncio importante: “L’automobile in cui viaggiavano Giovanni Falcone e sua moglie, una reliquia insanguinata, che è il nostro grande orgoglio e che attualmente si trova in una sede del Ministero della Giustizia, sarà portata qui, al Museo del Presente”.

Su gnewsonline.it, il quotidiano del ministero della Giustizia, si ricorda che i resti della Fiat Croma, l’auto dove viaggiavano i due magistrati e compagni di vita, è oggi custodita in una teca di vetro, presso la Scuola di Formazione della Polizia penitenziaria “Giovanni Falcone” a Roma. È da anni visitata dalle autorità, dal personale del Ministero e da tante scolaresche.

“Penso che quest’automobile costituisca l’elemento più significativo di quella tragedia che ha colpito tutti noi”, prosegue il ministro, intervistato dalla giornalista del Tg1 Elisa Anzaldo, riposta gNews. Il Guardasigilli ringrazia “la famiglia Falcone, in particolare Maria” – sorella del magistrato – e afferma che è giusto affidare la Fiat Croma al Museo del Presente, “luogo deputato a ricordare questo collega e anche Paolo Borsellino”.

Sui tempi di trasporto dell’auto, il Guardasigilli sottolinea che arriverà “a breve”: “Adesso si tratta solo di trasportare questa reliquia, che è molto fragile”. Dopo aver sottolineato che ciascuno è chiamato a fare il proprio dovere, a garanzia del bene collettivo – “il rispetto delle regole e delle leggi conviene a tutti”, dice Nordio – il Ministro parla del modello italiano di contrasto alle mafie. Tanti i colleghi di altri Paesi ricevuti in via Arenula per capire il sistema nostrano di lotta al crimine organizzato. Dagli omologhi dell’America Latina, a quelli più ‘vicini’: Francia, Olanda, Irlanda. “Per il Nord Europa – spiega il Ministro – questo genere di criminalità organizzata non esisteva, e i crimini connessi alla droga e altre forme, come le estorsioni, sono relativamente nuovi. Noi ne soffriamo da tempo”.

“Io mi sento magistrato, prima ancora che ministro, quindi questa giornata per me è particolarmente emozionante. Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita: io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Purtroppo lui ha sacrificato la vita per un ideale che è quello di tutti noi: salvaguardare lo Stato e la sicurezza dei cittadini”, conclude il ministro.

Prima della cerimonia a Palazzo Jung, il Guardasigilli ha reso il tradizionale omaggio alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci, sull’autostrada A29. Alla cerimonia di deposizione della corona d’alloro hanno partecipato, con Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, e il capo della polizia, Vittorio Pisani.

PIANTEDOSI: DOVEROSO RINNOVARE MEMORIA A PALERMO

“Dobbiamo rinnovare la memoria e il ricordo di quella stagione, terribile, e nello stesso tempo di grande rinnovamento: quindi per noi è doveroso stare qui e siamo molto lieti di farlo. Ho il grande onore, da quando sono ministro, di non essere mancato in nessuna delle occasioni”, fa eco il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

LA SORELLA DI GIOVANNI, MARIA: RICORDARE SENZA PENSARE DI AVER SCONFITTO MAFIA

“Il lavoro di Giovanni e Paolo è stato fondamentale per il nostro Stato– sottolinea Maria Falcone-. Devo ringraziare quelle istituzioni che hanno resistito e non sono venute a patti con la mafia, cosa che la mafia avrebbe voluto fare”.

La presidente della Fondazione Falcone fa, poi, una rivelazione: “Mia sorella Anna difficilmente avrebbe perdonato Brusca, su questo avevamo idee diverse. La mia fede religiosa mi ha portato al perdono. Ma a prescindere ritengo che stia riscuotendo quello che ha contrattato con lo Stato. Brusca ha dato informazioni e deve ricevere questo. Era anche l’idea di Giovanni (Falcone, ndr), altrimenti non avremmo avuto i collaboratori di giustizia“.

SCHIFANI: CONTRO MAFIA ISTITUZIONI E CITTADINI SIANO UNITI

“La mafia va combattuta, sempre, mai abbassare la guardia, perché è in continua trasformazione e trova molti modi di penetrazione nella società. Il dovere delle istituzioni, ma anche di tutti i cittadini, è restare uniti. La politica non si può dividere quando si combatte la mafia, le leggi vanno fatte assieme. Nella mia lunga esperienza politica, ho assistito alla gestazione di leggi importantissime, penso alla stabilizzazione del 41 bis e al sequestro per equivalente, che sono state approvate dall’intero Parlamento. Questa è una vittoria dello Stato”, dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il governatore ricorda che la Sicilia è la prima regione in Italia ad avere approvato lo scorso anno la legge Liberi di scegliere, “trasformando l’intuizione coraggiosa del presidente del Tribunale per i minori di Catania Roberto Di Bella in concreto strumento per aiutare giovani e donne ad emanciparsi dai contesti di criminalità organizzata, attraverso percorsi di riscatto finanziati dalla Regione”.

Il presidente ha raggiunto la caserma Lungaro, dove ha deposto una corona sulla lapide dell’ufficio Scorte, in memoria delle vittime della Strage di Capaci. Nel corso della cerimonia è stato svelato un quadro contenente il brevetto relativo al conferimento, da parte del presidente della Repubblica, della medaglia d’oro al merito civile alle donne e agli uomini della Polizia impegnati nei servizi Scorta e tutela.