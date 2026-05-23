sabato 23 Maggio 2026

Fabrizio Miccoli alla commemorazione di Capaci, l’ex capitano del Palermo offese Giovanni Falcone

Tra i presenti a Palazzo Jung di Palermo, sede del Museo del Presente allestito dalla Fondazione Falcone, nella giornata di ricordo della strage di Capaci del 23 maggio

di Salvo CataldoData pubblicazione: 23-5-2026 ore 12:48Ultimo aggiornamento: 23-5-2026 ore 12:48

PALERMO – C’è anche l’ex capitano del Palermo calcio Fabrizio Miccoli tra i presenti a Palazzo Jung di Palermo, sede del Museo del Presente allestito dalla Fondazione Falcone, nella giornata di ricordo della strage di Capaci del 23 maggio. Miccoli, che fu condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, fu protagonista di alcune intercettazioni con offese nei confronti di Falcone ma ha chiesto scusa e ha incontrato più volte Maria Falcone, sorella del magistrato, chiedendole perdono. “È la mia prima volta alle manifestazioni per il 23 maggio, per me è una grande emozione”, si è limitato a dire l’ex bomber visibilmente commosso. 

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