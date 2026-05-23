Sclerosi multipla verso il 2030: lo sguardo oltre per costruire insieme il nostro domani

ROMA – La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, promossa da Aism e dalla sua Fondazione Fism, torna dal 23 al 30 maggio con eventi, incontri e iniziative in tutta Italia per informare, sensibilizzare e portare al centro dell’attenzione pubblica la vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Era il 2000 quando Aism accese per la prima volta i riflettori su una malattia ancora poco conosciuta. Oggi la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla è diventata un appuntamento radicato nella coscienza collettiva del Paese, un grande evento di cittadinanza attiva che si svolge sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica.

IN ITALIA 8 NUOVE PERSONE OGNI GIORNO SCOPRONO DI AVERE LA SM

La sclerosi multipla è una delle più gravi malattie neurologiche croniche del sistema nervoso centrale. Colpisce soprattutto giovani sotto i 40 anni e donne e può manifestarsi con sintomi molto diversi, visibili e invisibili, che incidono profondamente sulla qualità della vita, sull’autonomia personale, sul lavoro e sulle relazioni sociali. Si stimano oltre 150 mila persone con Sm in Italia e 3 milioni nel mondo, con oltre 3.600 nuove diagnosi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La Settimana Nazionale 2026 accompagna il percorso dell’Agenda 2030 della sclerosi multipla e patologie correlate, il documento strategico costruito da Aism insieme alle persone con Sm, ai caregiver, ai professionisti e ai territori, che sarà presentato alle istituzioni il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Quest’anno la Giornata Mondiale è dedicata al tema della diagnosi: una diagnosi tempestiva, corretta e accompagnata da percorsi di presa in carico adeguati può modificare concretamente il decorso della malattia e la qualità della vita delle persone. Negli ultimi anni la ricerca ha compiuto progressi importanti, rendendo possibili diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci. Restano però alcuni tasselli importanti sul lato dei diritti, come difficoltà di accesso ai servizi, inclusione e lavoro.

L’APERTURA DELLA SETTIMANA NAZIONALE: LE ERBE AROMATICHE DI AISM NELLE PIAZZE ITALIANE

Ad aprire simbolicamente la Settimana saranno le Erbe aromatiche di Aism, in programma il 23 e 24 maggio nelle principali piazze italiane: un appuntamento che unisce sensibilizzazione e raccolta fondi, coinvolgendo migliaia di volontari in tutta Italia. I fondi raccolti andranno a sostenere i progetti di ricerca e i servizi sul territorio. Ricerca e futuro: a Roma il Premio Rita Levi Montalcini. La ricerca sarà protagonista a Roma il 26 e 27 maggio, presso l’Hotel Lifestyle, dove oltre 200 ricercatori provenienti da tutto il mondo si confronteranno sui più recenti sviluppi scientifici sulla sclerosi multipla e patologie correlate, in occasione del congresso internazionale promosso da Fism dal titolo ‘Sclerosi multipla e patologie correlate: prevenzione e innovazione nella ricerca e nelle cure’. Un appuntamento dedicato alle nuove prospettive aperte dalla ricerca, dalla diagnosi precoce alle terapie innovative, fino ai temi della prevenzione della disabilità, della riabilitazione e della qualità della vita. Nell’occasione sarà consegnato il Premio Rita Levi Montalcini, riconoscimento assegnato da oltre vent’anni a un ricercatore impegnato nelle neuroscienze.

Infine: L’AGENDA 2030 ARRIVA ALLE ISTITUZIONI – La presentazione dell’Agenda della Sm e patologie correlate 2030 proseguirà il 28 maggio a Roma, presso la Camera dei Deputati, in un momento di confronto istituzionale dedicato alle priorità strategiche per il futuro della ricerca, della salute, dei diritti e dell’inclusione.

IL 30 MAGGIO: L’ITALIA SI ILLUMINA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SM

Momento centrale della Settimana sarà la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla del 30 maggio, celebrata in oltre 80 Paesi del mondo. La sera del 30 maggio l’Italia si illuminerà di rosso: monumenti, palazzi istituzionali e luoghi simbolici in molte città accenderanno una luce sulla Sm e sulle sfide che ancora migliaia di persone affrontano ogni giorno. Tra i momenti simbolici della Giornata Mondiale anche la partecipazione di Aism a Rockin’1000 in qualità di Charity Partner dell’evento. In occasione del 30 maggio, Rockin’1000 si illuminerà di rosso per sensibilizzare il pubblico sulla Sm e sulle sfide quotidiane delle persone con Sm e patologie correlate. Un gesto simbolico ma potente, che unirà idealmente territori, comunità e istituzioni in una grande partecipazione collettiva di consapevolezza, vicinanza e impegno.

UNA CHIAMATA ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Durante la settimana, dal 23 al 30 maggio, sono previsti numerosi eventi su tutto il territorio nazionale, promossi dalle 98 Sezioni provinciali Aism per sensibilizzare, informare e coinvolgere la cittadinanza. Per una settimana, l’Italia parlerà di sclerosi multipla con una voce sola: nelle piazze, nelle istituzioni, nei luoghi della ricerca e nelle comunità locali. Un impegno collettivo che Aism e Fism portano avanti ogni giorno, accanto alle persone con Sm e alle loro famiglie. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su aism.it. Agenda della Sm e patologie correlate e il Barometro sono disponibili su aism.it/agenda.