Meteo, le previsioni di sabato 23 maggio 2026

ROMA – L’estate decide di giocare d’anticipo e si prende la scena in questo fine settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti di iLMeteo.it, l’Italia è protetta da una robusta area di alta pressione che garantirà non solo una netta prevalenza di tempo soleggiato lungo tutto lo Stivale, ma soprattutto un deciso e ulteriore balzo in avanti delle temperature. Ci attende un weekend dal sapore tipicamente estivo, con anomalie termiche particolarmente evidenti nelle regioni settentrionali, mentre le uniche e isolate note di instabilità pomeridiana resteranno confinate esclusivamente a ridosso dei rilievi montuosi.

IL DETTAGLIO PER OGGI

La giornata si è aperta con cieli ovunque sereni o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio i meteorologi di iLMeteo.it segnalano un temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi e lungo i rilievi del Sud: non si escludono brevi e improvvisi acquazzoni isolati, in particolare sull’Appennino Calabro-Lucano.

Nel resto del Paese il sole continuerà a dominare incontrastato. Le temperature sono indicate in ulteriore leggero aumento o stazionarie su valori alti: al Nord si toccheranno picchi insoliti per il periodo, con le massime che si attesteranno facilmente intorno ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda i mari e i venti, si registrano correnti moderate dai quadranti settentrionali sul medio versante adriatico e al Meridione, con bacini generalmente mossi.

LA PROSSIMA SETTIMANA ANCORA PIU’ CALDO

Chi spera in un rapido refrigerio rimarrà deluso. Le ultime proiezioni di iLMeteo.it confermano infatti che il blocco anticiclonico proteggerà l’Italia anche per tutta la prima parte della prossima settimana. Anzi, la colonnina di mercurio subirà una nuova impennata: il caldo estivo si farà sentire in modo uniforme e diffuso praticamente su tutto il territorio nazionale, con le temperature pronte a toccare punte di 33-34 gradi al Centro-Nord e sulla Sardegna.