Coppa Italia 2023, dove vedere la finale Fiorentina-Inter

Di Maria Rita Graziani e Adriano Gasperetti

ROMA – Mercoledì 24 maggio lo scontro decisivo che decreterà quale squadra porterà a casa la Coppa Italia. A contendersi l’ambito trofeo saranno Fiorentina e Inter che scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.

Entrambe le squadre sono reduci da due importanti semifinali a livello europeo dalle quali sono uscite vittoriose. L’Inter è ora finalista in Champions League e il prossimo 10 giugno sfiderà il Manchester City. La Fiorentina invece il 7 giugno si contenderà con il Wester Ham la Conference League.

DOVE VEDERE LA FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA-INTER

L’Europa però può attendere, Fiorentina e Inter domani dovranno convogliare tutte le energie nella finale di Coppa Italia che le vede una contro l’altra. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity.

COPPA ITALIA, MATTARELLA INCONTRA LE FINALISTE: IL MIO RUOLO MI IMPONE IMPARZIALITÀ

Sergio Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale Fiorentina e Inter che domani allo stadio Olimpico di Roma si sfideranno nella finale di Coppa Italia. “Attenderò il risultato con imparzialità. Questo è il mio ruolo che mi impone di tifare per gli arbitri e non per le squadre ma anche per quello che ho detto circa lealtà e correttezza”, ha dichiarato Mattarella.

Il presidente della Repubblica ha spiegato che non sarà presente a quello che considera “un evento di grande importanza sportiva” perché ha “un impegno altrettanto gradevole, alla stessa ora riceverò il presidente della Repubblica dell’Angola ma cercherò di vedere la partita dopo”. Per Mattarella quella di domani sarà una finale “di grande livello tecnico e sportivo e sarà contrassegnato da grande lealtà e correttezza”. Nel particolare il presidente ha parlato della bellezza di alcuni gesti dei calciatori, come “lo scambio di saluti e dopo gli abbracci tra i giocatori delle squadre” e si è detto convinto che “ci sarà domani lealtà e correttezza, senza falli pericolosi volontari e senza simulazioni”, quest’ultime paragonate ad un “virus, come il Covid che è esploso in tutto il mondo, come si è visto ai mondiali in Qatar. Ma sono certo che è un argomento che sarà estraneo al vostro incontro. Mi auguro che anche i tifosi si rispettino vicendevolmente, applaudendo comunque vada”. Con l’occasione ha ricordato anche un grande calciatore che non c’è più: “Il presidente della Federcalcio Gravina e la guida della Nazionale, Roberto Mancini, mi hanno consegnato la maglia della Nazionale fatta per ricordare Gianluca Vialli” che ha definito “esemplare come atleta” e lo era perché “non ha mai dimenticato di essere consapevole di quello che vi è oltre il calcio, oltre lo sport, nella vita sociale”.

MINUTO RACCOGLIMENTO PRIMA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, d’intesa con la Lega di Serie A, ha disposto un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter. La decisione, spiega una nota, è stata presa “interpretando il comune senso di vicinanza che unisce l’intero Paese alla popolazione della regione Emilia Romagna”