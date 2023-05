Dal Portico d’Ottavia a via Bixio pedonale: i progetti dell’assessore Sermoneta

Dall’avvio dei lavori per il giardino di via Giulia, con un po’ di fortuna ad ottobre, al restyling totale di via del Portico d’Ottavia entro il 2025. E poi la realizzazione di una nuova strada scolastica pedonale, via Bixio, per mettere in sicurezza i ragazzi e i bambini della Galilei e della scuola Di Donato e tanti altri interventi sul manto stradale, sui sampietrini e sui marcipiedi di Roma già realizzati o calendarizzati per il Giubileo. C’è tutto questo e tanto di più nell’intervista che l’agenzia Dire ha realizzato con Alessandra Sermoneta, assessore del I Municipio ai Lavori Pubblicie e alla Scuola.

GLI INVESTIMENTI E GLI INTERVENTI PER IL 2023

“Nella nostra delibera sul piano di investimenti- ha esordio Sermoneta nel corso dell’intervista- sono stati inseriti, per il 2023, tre importanti interventi. Il primo riguarda il rifacimento della parte stradale di tutta piazza Vittorio. Il secondo riguarda la realizzazione di una nuova strada scolastica: dopo via Puglie, il cui intervento è stato concluso da qualche mese, ecco via Bixio, nel tratto tra le scuole Galilei e Di Donato. La strada sarà pedonalizzata per mettere in sicurezza l’accesso scolastico dei ragazzi e dei bambini, che così potranno anche restare in strada. Infine il terzo riguarda i marciapiedi di viale Manzoni”.

LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI

“Interverremo anche su altri marciapiedi- ha aggiunto Sermoneta- quelli più dissestati. Penso a via Santini a Trastevere, tanto per fare un esempio. Abbiamo poi alcune priorità soprattutto nel rione Celio. C’è poi il marciapiede di via di San Saba su cui bisogna iniziare a ragionare. E infine procederemo con i lavori per il miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale, come le strisce pedonali. Interverremo su molti rioni dopo aver concluso quasi tutti gli interventi all’Esquilino”.

GLI INTERVENTI DEL MUNICIPIO PER IL GIUBILEO

“Per quanto riguarda il Giubileo- ha proseguito l’assessore- sono stati inseriti e finanziati alcuni interventi per le strade: tra questi piazzale dei Servili, via Santo Stefano Rotondo, via Toscana e via dei Gracchi. C’è poi un milione di euro per altri marciapiedi: via Statilia, via Valadier e via Franklyn. Di concerto stiamo valutando la proposta di inserire nell’intervento dei selciati storici via di san Giovanni in Latearano, via della Lungara, via dei Giubonari e via Portico d’Ottavia. Quest’ultimo è un intervento molto interessante. C’è un problema di fognatura importante che andrà risolto in coordinamento tra noi ed Acea. A questo si aggiunge una risistemazione superficiale. La progettazione per questo dovrebbe partire a breve. Ma poi bisognerà ragionare, al fine di ridare ordine e decoro e rendere l’area godibile, su un intervento sulla sicurezza ed uno per la variazione della viabilità”.

IL GIARDINO SEGRETO DI VIA GIULIA, PRESTO I LAVORI

“Su via Giulia- ha detto ancora Sermoneta alla Dire- è previsto un intervento di risistemazione dei sampietrini gestito dal dipartimento. Per quanto riguarda il giardino, ancora non è stato fatto il passaggio dal dipartimento Mobilità al Municipio. In questo anno e mezzo abbiamo seguito passo passo tutto l’iter e abbiamo lavorato con i progettisti per la parte architettonica e anche per quella verde, affinché il progetto fosse attualizzato e alleggerito. Tutto è stato messo in bilancio e l’intenzione è di partire con l’intervento al più presto, appena avremo la disponibilità dei luoghi. Speriamo di riuscire a partire con la piantumazione a ottobre. Sarà infine restituito il campo polifunzionale al liceo Virgilio”.

L’ELENCO DELLE STRADE MANUTENUTE

“Tra le cose più importanti fatte dal novembre 2021 ad oggi- ha infine concluso l’assessore municipale ai Lavori Pubblici- voglio ricordare, tra i tanti, gli interventi sul selciato di piazza San Lorenzo in Lucina e piazza della Rotonda, la sistemazione di via Sistina, via Crispi e via Capo le Case. Ci sono stati poi interventi importanti sia in zona Castro Pretorio che in Prati con via degli Scipioni, via Catullo, via Orazio, via Ennio Quirino Visconti. Abbiamo fatto lavori importanti su via di San Claudio, via Giovanni Lanza, via Frangipane o sulla famosa salita di San Nicola da Tolentino che conoscono bene tutti gli utilizzatori delle due ruote. E poi abbiamo in corso i lavori in via del Collegio romano, davanti al ministero della Cultura. Tanti, infine, sono stati gli interventi in accordo con le società di pubblici servizi. Voglio ricordare il tratto di via Milano, prima del traforo, dove si è intervenuti anche sulla rete idraulica”.