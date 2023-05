Stanotte il bacio fra Luna e Venere, nella luce cinerea: come vederlo

ROMA – Occhi puntati al cielo martedì 23 maggio per godere di uno spettacolo mozzafiato: il bacio tra Luna e Venere, i due astri più luminosi del cielo notturno. Il nostro satellite si mostrerà come un’elegante, affilata falce a meno di tre gradi dal pianeta che, con il suo fulgore, celebra la bellezza di Afrodite.

COME VEDERE IL BACIO TRA LUNA E VENERE

Per godere dello spettacolare incontro tra Luna e Venere saranno sufficienti i nostri occhi. Basterà guardare a Ovest poco dopo il tramonto: i due protagonisti brilleranno ad occidente saranno ben visibili dall’imbrunire, fino a notte inoltrata. “La Luna- spiega l’astrofisico Gianluca Masi- mostrerà anche la preziosa “luce cinerea”: oltre alla frazione illuminata direttamente dal Sole, sarà infatti visibile, come in penombra, l’intero disco lunare, rischiarato dalla luce che la “Terra piena” diffonde nel paesaggio notturno della Luna, brillando nel suo cielo. Un fenomeno intuito e spiegato quasi definitivamente da Leonardo Da Vinci, 500 anni or sono”.

IL BACIO TRA LUNA E VENERE, LA DIRETTA DAL VIRTUAL TELESCOPE

l Virtual Telescope Project mostrerà in diretta sul proprio sito (www.virtualtelescope.eu) la congiunzione tra Luna e Venere a partire dalle ore 23:00.