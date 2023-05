Tg Politico Parlamentare del 23 maggio 2023

ALLUVIONE, DAL GOVERNO AIUTI PER 2 MILIARDI

Il governo ha stanziato due miliardi di euro per le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. Il decreto è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Tra le misure la sospensione di tasse, mutui e bollette. Aiuti per imprese e lavoratori; stipendi garantiti ai dipendenti pubblici che non possono lavorare; interventi per garantire la continuità didattica nelle scuole. Alcune risorse arriveranno dall’aumento dei biglietti dei musei e dall’estrazione del lotto. Il governatore della regione Stefano Bonaccini chiede un decreto per la ricostruzione, ricordando i 12 miliardi investiti dopo il terremoto del 2012. Prevista per giovedì la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nelle zone colpite.

STRAGE DI CAPACI, MATTARELLA: “LA MAFIA NON È INVINCIBILE”

Trentuno anni fa la strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone. Nell’attentato morirono anche la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. “La mafia è un cancro per la società civile ma non è invincibile”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando anche Paolo Borsellino, ucciso due mesi dopo in via D’Amelio da Cosa nostra. Giorgia Meloni ha parlato di “dolore indelebile”, rendendo omaggio agli “eroi servitori dello Stato che non si sono piegati davanti ad alcuna minaccia, dedicando la loro vita alla lotta contro la criminitalià organizzata”. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro nel parco Falcone-Borsellino a Roma, assicurando che il governo andrà “avanti contro la mafia con impegno instancabile”.

COLOSIMO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Chiara Colosimo è la nuova presidente della commissione parlamentare Antimafia. Gli appelli dell’opposizione a indicare un candidato meno divisivo sono caduti nel nulla e la deputata di Fratelli d’Italia è stata eletta con 29 voti al primo scrutinio. Pd, Movimento Cinque Stelle e l’Alleanza Verdi Sinistra hanno lasciato l’aula in segno di protesta. I vicepresidenti sono Mauro D’Attis di Forza Italia e Federico Cafiero De Raho dei Cinquestelle. La neo presidente ha negato amicizie con l’ex Nar Luigi Ciavardini, spiegando di averlo conosciuto “come tanti altri eletti perche’ e’ in una associazione che si occupa di reinserimento di detenuti”. Infine, Colosimo ha invitato le associazioni delle vittime che nei giorni scorsi l’hanno molto criticata a portare la loro voce in commissione Antimafia.

UCRAINA, ZUPPI: “LA GUERRA È UNA PANDEMIA, COINVOLGE TUTTI”

“La guerra è una pandemia. Ci coinvolge tutti”. Sono le parole con cui il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha introdotto i lavori dell’assemblea generale dei vescovi italiani. E’ a lui che papa Francesco ha appena affidato l’incarico di una missione di pace in Ucraina. Nella sua prolusione Zuppi ha ricordato l’importanza della solidarietà con i rifugiati e ha affrontato alcuni temi di attualità politica. “Accoglienza e natalità non solo non si oppongono- ha sottolineato- ma si completano e nascono dal desiderio di guardare al futuro. Abbiamo bisogno dei migranti per vivere- è il messaggio dell’arcivescovo di Bologna- siamo un popolo in estinzione”. “C’è un bisogno di casa a prezzi accessibili”, ha detto parlando di giovani e famiglie. Al governo, Zuppi chiede “politiche di contrasto alla povertà” per ridurre precarietà e “lavoro povero”.