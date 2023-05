I ‘Viaggi Pazzeschi’ di Cabello e Vitale da oggi su Tv8: le anticipazioni

ROMA – Pronti, partenza, via. Stasera sbarca su TV8 ‘Viaggi pazzeschi’, il nuovo programma di Victoria Cabello. Al suo fianco Paride Vitale, amico di una vita e compagno di avventure nel programma ‘Pechino Express’, del quale la coppia è risultata vincitrice lo scorso anno, nell’edizione denominata ‘La Rotta dei Sultani’.

Proprio il programma di Costantino della Gherardesca ha segnato il ritorno di Cabello sul piccolo schermo, dopo una lunga assenza dovuta alla malattia di Lyme. Vj per Mtv prima, inviata delle Iene poi, per arrivare nel 2006 a calcare il palco di Sanremo. Una lunga carriera quella di Cabello che da stasera, martedì 23 maggio, riprende il via grazie a ‘Viaggi pazzeschi’.

Siamo talmente innamorati di questa coppia di amici che vogliamo sapere TUTTO di loro…e un’intervista doppia è quello che ci serve!



Non perdetevi #ViaggiPazzeschi: da martedì 23 maggio alle 21:30 in prima visione assoluta su Tv8! pic.twitter.com/E0oZuFuS1H — TV8 (@TV8it) May 5, 2023

VIAGGI PAZZESCHI: CITTÀ, LOCAL E ESPERIENZE FUORI DALL’ORDINARIO. ANTICIPAZIONI

I due porteranno gli spettatori in viaggio per sei città (Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool) guidati da 3 ‘local’ (italiani che si sono trasferiti da tempo all’estero) che proporranno loro esperienze insolite, uniche, eccitanti e bizzarre, in grado di trasmettergli la vera anima della città. Al termine di ogni puntata, la coppia dovrà decidere quale tra i tre local sarà riuscito a regalargli l’esperienza più bella, assegnando al vincitore un viaggio per una meta a sua scelta in tutto il mondo.