“Calcutta come uno degli One Direction”, volano verso il tutto esaurito i biglietti per il tour

ROMA – Volano verso il tutto esaurito i biglietti per il tour che segna il ritorno di Calcutta dopo 4 anni di silenzio.

In vendita dalle 13 di oggi i ticket per il “Relax Tour” (annunciato ieri) risultano non disponibili in più di una location. Restano acquistabili solo alcuni settori, ma sui social i fan segnalano la difficoltà nel procedere su TicketOne dopo aver inserito i biglietti nel carrello.

Impazza su Twitter l’ironia degli utenti e molti scherzano sul fatto che Calcutta – al secolo Edoardo D’Erme – abbia mandato in visibilio il suo pubblico senza neanche aver annunciato un nuovo disco. Questo arriverà “con calma”, come ha dichiarato lo stesso artista.

“Calcutta fa sold out in 2 minuti come uno degli One Direction”, scrive qualcuno e i commenti sono tutti di questo tono.

Calcutta fa sold out in 2 minuti come uno dei one direction pic.twitter.com/BipgpFQSvJ — sanna 🥑 (@scomposta_) May 23, 2023

I biglietti di Calcutta pic.twitter.com/9WImgjOFCB — Francesco Laiso (@Francesco_Laiso) May 23, 2023

sto facendo più fatica a comprare i biglietti di calcutta che quelli dei coldplay — elena (@haveyoumetpadme) May 23, 2023

il parterre di calcutta a torino già soldout dopo 50 secondi me la pagherete cara pic.twitter.com/IblDUaOMoT — PIL (@MOLEIKOFTA) May 23, 2023

calcutta che si gode la follia che ha scatenato facendo uscire un tour dopo 4 anni pic.twitter.com/lqUnJVsG7y — vero tarantè🫀 (@D3ARPAT1ENCE) May 23, 2023

il grande calcutta che riesce a fare sold out in nemmeno tre minuti dopo essere sparito per 4 anni pic.twitter.com/ARVGUbZj1h — sofia 🕷️ piccolo g (@sofficinafindus) May 23, 2023

ma calcutta piace a tutte queste persone pic.twitter.com/kLQAY3waDN — assenzio (@asfaltofresco) May 23, 2023

Comunque Calcutta sparisce per 4 anni organizza un tour con un album segreto e i biglietti a 50€ e non pubblicizza i biglietti fin quando non sono praticamente SOLD out



pic.twitter.com/4cYxuoxbBo — 𝑽𝒂𝒍𝒆 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒓𝒊𝒂𝒏𝒂 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔 𝚜𝚠𝚊𝚗 (@xsemprefamosa) May 23, 2023