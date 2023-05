Imprese, studio Torta rinnova il CdA: Fabio D’Angelo eletto presidente

ROMA – Studio Torta SpA ha rinnovato, nella recente assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione che è quindi attualmente composto da Mirko Bergadano, Simone Bongiovanni, Fabio D’Angelo (Presidente), Francesco Fiussello e Matteo Maccagnan. Mirko Bergadano è neoeletto membro del Consiglio di Amministrazione. È entrato a far parte dello Studio nel 1995 e ne è diventato socio nel 2001. Ha esperienza nelle invenzioni in molteplici settori: micro e nanotecnologie, dispositivi di memoria a semiconduttore e molecolari, computer, microprocessori, sistemi controllati da computer, telecomunicazioni terrestri e satellitari, elettronica aerospaziale, tecnologia GNSS, guerra elettronica, telerilevamento aereo e satellitare, meccatronica, sistemi di elaborazione immagine, Interfacce Uomo-Macchina (HMI), Interfacce Utente Grafiche (GUIs), elettronica dell’autoveicolo e dei distributori automatici, settori tecnologici in rapida evoluzione, tra cui l’intelligenza artificiale, il riconoscimento vocale automatico, i comandi di movimento per robot, la guida autonoma, la realtà aumentata e la fotonica quantistica. Ha esperienza in procedimenti giudiziari di contraffazione e nullità dei brevetti dinanzi ai tribunali nazionali. È consulente del Giudice presso la Sezione di Proprietà Industriale del Tribunale di Torino.



Simone Bongiovanni è membro del Consiglio di Amministrazione dal 2011 e il suo incarico è stato recentemente rinnovato per il prossimo triennio. È entrato a far parte dello Studio nel 1989 ed è socio dal 1995. È membro del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e di varie associazioni, tra cui AIPPI, FICPI e INTA. È responsabile dei rapporti con i colleghi di paesi asiatici in particolare Giappone ed assiste imprese multinazionali di tale paese. All’interno dello studio Torta si occupa di contabilità e finanza. È consulente del Giudice presso la Sezione di Proprietà Industriale del Tribunale di Torino.

Fabio D’Angelo, neoeletto Presidente del Consiglio di Amministrazione, è entrato a far parte dello Studio Torta nel 1994 e ne è diventato socio nel 2001. Dal 2020 è membro del Consiglio di Amministrazione. Gestisce portafogli di diritti di proprietà industriale di grandi aziende italiane e multinazionali, in particolare nei settori automobilistico e dell’industria alimentare, nonché nel settore dei beni di lusso. È esperto in design e in invenzioni relative all’automazione, alla tecnologia meccanica e alla fluidodinamica. Si occupa correntemente di cause di contraffazione e nullità di brevetti e design, nonché di procedure di opposizione presso l’EPO. È consulente del Giudice presso la Sezione di Proprietà Industriale del Tribunale di Torino.



Francesco Fiussello è membro del Consiglio di Amministrazione dal 2017 e il suo incarico è stato rinnovato per il prossimo triennio. È entrato a far parte dello Studio nel 1998, provenendo dall’ufficio brevetti interno di una multinazionale nel settore della chimica. È diventato socio dello Studio nel 2005. Esperto in polimeri, materiali compositi, multistrati plastici, elastomeri. Possiede una cospicua esperienza nella gestione di portafogli di clienti internazionali. È membro AIDB (Associazione dei Documentalisti Brevettuali) ed è Consulente del Giudice presso la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale del Tribunale di Torino. È responsabile del China desk di Studio Torta.



Matteo Maccagnan è membro del Consiglio di Amministrazione dal 2017 e il suo incarico è stato rinnovato per il prossimo triennio. È entrato a far parte dello Studio nel 1995, e ne diventa socio nel 2011. Si occupa principalmente del deposito e prosecuzione di domande di brevetto e di design, di ricerche brevettuali, di invalidazione di brevetti di terzi (sia mediante comunicazioni di terze parti, sia mediante opposizioni) e del deposito e recupero di nomi a dominio. È consulente del Giudice presso la Sezione di Proprietà Industriale del Tribunale di Firenze e Bologna.



Fabio D’Angelo ha commentato: “Sono onorato dell’opportunità che mi è stata data di ricoprire il ruolo di Presidente dello Studio Torta e della fiducia dimostrata da colleghi e colleghe. Lavorando a stretto contatto con tutte le persone dello Studio, mi concentrerò insieme agli altri consiglieri sul consolidamento delle nostre competenze perseguendo gli obiettivi, sui quali ci siamo focalizzati da tempo: continuare a creare un team coeso, competente e innovativo, in grado di affrontare le sfide sempre più complesse che si presentano nel panorama della proprietà intellettuale. La creatività e l’innovazione sono pilastri fondamentali della nostra società e la protezione e la difesa dei diritti rivestono un’importanza cruciale per promuovere un ambiente e un tessuto economico e sociale in cui le nuove idee possano prosperare ed essere valorizzate”.