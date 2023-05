A Castelsardo le riprese de ‘La Sirenetta’, la Disney ringrazia e ‘lo illumina’ con le immagini del film

CAGLIARI – Castelsardo alla ribalta internazionale grazie alla magia del cinema. Il borgo sardo è stato celebrato nelle scorse ore dalla Disney, che ha ringraziato sui propri canali social il Comune per aver ospitato parte delle riprese del film “La Sirenetta”, nelle sale dal 24 maggio. Ad accompagnare i ringraziamenti del colosso dell’animazione, uno spettacolo di proiezioni con le immagini del film ad illuminare il panorama della cittadina.

“Come vorrei vivere là- si legge nel post che inizia con una frase di Ariel, la sirenetta protagonista del film-. Un mare di emozioni per questo travolgente spettacolo di luci a dispendio energetico minimo, per la prima volta in Europa realizzato con proiezioni da oltre 700 metri di distanza. Un ringraziamento speciale alla Sardegna Film Commission. La Sirenetta ti aspetta il 24 maggio al cinema”.