Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 27 MAGGIO

Ore 16.30 L’ARTE CONTEMPORANEA, UN GIOCO DA RAGAZZI AL MAXXI

Dai 4 agli 11 anni

L’Arte Contemporanea sembra sempre difficile da capire, ma questa esperienza con Cicero in Rome dimostra che non è affatto così. I bambini con le loro famiglie sperimenteranno un percorso induttivo-deduttivo, basato sull’esperienza sensoriale per vivere l’arte e l’architettura. L’associazione racconterà una selezione di opere col proprio stile, per immergersi in questo mondo. Il percorso ha una durata di circa un’ora e mezza.

COSTO 12 euro a partecipante (sia adulti che minori) + Biglietto d’Ingresso MAXXI: minori di 14 anni gratuito, intero 12 euro, ridotto 9 euro.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO CICERO IN ROME

Il MAXXI è in via Guido Reni, 4a

ECCO COSA FARE IL 27 e 28 MAGGIO

Ore 15.00 L’AQUILONE GIAPPONESE ALLA CASINA DI RAFFAELLO

Dai 2 ai 3 anni

Ispirati all’antica tradizione degli aquiloni giapponesi in questo laboratorio i bambini realizzeranno un vero aquilone con le tecniche, i materiali e gli ideogrammi degli antichi maestri. Durata del laboratorio: 40 minuti circa. Attività in programma sia sabato che domenica.

Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti – Prenotazione obbligatoria allo 060608

La Casina di Raffaello è in via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Ore 17.00 IL CIRCO IDEALE A VILLA DE SANCTIS

Roma torna a ospitare i tanti eventi organizzati dal ‘Festival La Città Ideale’. Ad aprire il cartellone della manifestazione, diffusa nella Capitale, ecco il ‘Circo Ideale’ che nel weekend ospiterà strampalate compagnie, talentuosi artisti con acrobazie incredibili, giocoleria e clownerie negli spazi di Villa De Sanctis, nel V municipio. Un appuntamento a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Il sabato la giornata si aprirà dalle ore 17 con laboratori speciali per piccoli aspiranti circensi. La domenica dalle ore 18 ci si divertirà con diversi spettacoli da vivere con tutta la famiglia. In programma sabato 27 maggio Alessio Paolelli con Colpi di toss (ore 18.00) e domenica 28 Lorenzo Aureli con Light. I biglietti sono già disponibili su eventbrite.it.

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria

Il Circo Ideale è a Villa De Sanctis in via di San Marcellino, parcheggio su via dei Gordiani

Ore 18.00 ‘SASSO’ AL TEATRO DI VILLA TORLONIA

Dai 6 anni

Uno spettacolo di Marina Allegri e Maurizio Bercini, uno spunto per giocare con l’oggetto, il sasso, e i suoi innumerevoli significati, le sue infinite funzioni e la sua storia in continua mutazione a seconda di chi lo guarda. Come ci raccontano le serie infinite di onde generate nell’acqua, la sabbia rimossa del fondale e tutti gli altri oggetti obbligati ad abbandonare la loro immobilità o la loro pace in una celebre pagina della ‘Grammatica della fantasia’ di Gianni Rodari, il sasso è, come la parola, un metaforico agitatore di stagni, un potenziale generatore di cambiamento. Tutti gli oggetti possono generare storie e creare bellezza, incoraggiando i ragazzi e le ragazze a mettere in moto la fantasia, come fa Sasso, un catalizzatore di avventure e di esperienze, un generatore di narrazioni e di miti, uno strumento creativo e di liberazione umana. Spettacolo in cartellone sabato 27 maggio e domenica 28 maggio alle ore 18.00. Durata 60 minuti.

COSTO dai 7,00 agli 11,00 euro – biglietti online su teatrodiroma.vivaticket.it

Il Teatro di Villa Torlonia è in via Lazzaro Spallanzani, 1/a all’interno del Parco di Villa Torlonia

ECCO COSA FARE DOMENICA 28 MAGGIO

Ore 11.00 OPEN HOUSE – CON ABACA ‘3D TEVERE – PROIEZIONI REALI DELL’IMMAGINAZIONE’

Attività dai 6 agli 11 anni

ABACA Scuola di Architettura per Bambini, coinvolge i piccoli in uno speciale itinerario che ha come protagonista il fiume Tevere. Passeggiando su Piazza Tevere, i bambini disegneranno su supporti trasparenti, elementi architettonici, di arredo urbano e naturali, frutto della loro immaginazione. Le creazioni verranno sovrapposte alla realtà circostante, attraverso delle video proiezioni, generando una realtà aumentata analogica. ABACA è un progetto ideato e realizzato dell’arch. Federica Turiaco, che si pone l’obiettivo di trasmettere l’amore per l’architettura e il paesaggio, attraverso il gioco: per imparare l’architettura giocando. L’attività, che avrà una durata di circa un paio d’ore, si svolgerà anche in caso di pioggia: “Dobbiamo abituarci a fare le cose all’aperto soprattutto nel nostro Paese – spiega a Dire.it Federica Turiaco – l’evento si farà a meno che non arrivi la tempesta perfetta”.

COSTO: gratis con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

Appuntamento in Piazza Tevere (tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini)