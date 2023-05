Alla festa per i 20 anni dei Negramaro si aggiunge un Concertone in Puglia

ROMA – Nel corso di questi vent’anni, i Negramaro hanno lasciato un segno indelebile nella musica, inanellando record e primati (sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona). Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo rappresentano la magia del fare musica insieme e dell’amicizia: una storia piena di vita e successi che a partire da giugno sarà celebrata con un lungo tour che vedrà la band impegnata in 10 show.

Ad accendere i motori del ‘N20 TOUR’, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners, sarà la data zero del 9 giugno al Parco della Pace di Servigliano (FM) per poi partire con 9 live nei teatri di pietra italiani. Si inizia dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire poi il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona.

UN EVENTO SPECIALE IN PUGLIA

Fra queste anche l’evento speciale ‘N20 Back home’, la grande festa – unica data in Puglia – che si terrà il 12 agosto, in una location inedita, sinora mai utilizzata per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce), per rivivere vent’anni di successi con tantissime sorprese e ospiti eccezionali. Ad alternarsi sul palco insieme ai Negramaro gli amici che hanno accompagnato viaggio artistico della band: Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello che daranno vita a duetti e performance inedite per ripercorrere la storia del gruppo e vivere così un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto.

SUL PALCO ANCHE I TALENTI EMERGENTI

‘N20 Back home’ sarà l’unica occasione per vedere dal vivo i Negramaro in Puglia, lì dove tutto ha avuto inizio, e non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria experience a 360 gradi. Nel corso della giornata avrà grande spazio il programma globale di Spotify Radar, nato per supportare i talenti emergenti a livello locale, tramite una playlist e lavoro editoriale, ma anche piani marketing personalizzati. Sul palco di #N20BackHome si esibiranno alcuni di loro: Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna.

Da sempre sensibili e impegnati alle tematiche sociali attuali, i negramaro per la celebrazione del ventennale hanno voluto con se l’associazione Sylva, organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione, unica realtà che sta riforestando il Salento e la Puglia (non con ulivi, ma con macchia mediterranea, paesaggio originario del tacco d’Italia).

Per l’evento di Lecce è possibile prenotare il viaggio andata e ritorno in autobus direttamente dalla piattaforma BusForFun al link. Sarà inoltre possibile prossimamente, tramite la piattaforma Parkforfun.com, prenotare il proprio posto auto. La gestione dei parcheggi è di competenza di ParkForFun sia per il coordinamento sia per la gestione online ed onsite delle aree parcheggio nelle vicinanze della venue dell’evento (Aeroporto di Galatina – LE).