Whatsapp cambia: ora si potranno modificare i messaggi inviati

ROMA – Un’altra novità è in arrivo per Whatsapp, il colosso della messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg. Dopo la funzione ‘Chat Lock’, che permetterà di tutelare ancora di più la privacy di alcune conversazioni, arriva l’opzione per modificare i messaggi inviati. Ad annunciarlo è stato lo stesso Zuckerberg sul suo profilo Facebook ufficiale. Unico limite alla modifica sarà quello temporale. Una volta inviato il messaggio si avranno a disposizione solo 15 minuti.

Secondo indiscrezioni i messaggi modificati avranno un simbolo che permetterà di distinguerli dagli altri. Inoltre la modifica sarà possibile solo dal dispositivo che ha inviato il messaggio: quindi se per esempio abbiamo utilizzato lo smartphone, non potremo effettuare cambiamenti attraverso pc, tablet etc.

WHATSAPP, COME MODIFICARE I MESSAGGI INVIATI

Come avviene con altre app, come Telegram ad esempio, basterà tenere premuto il messaggio inviato e cliccare su ‘modifica’ per cambiare ciò che abbiamo scritto, entro 15 minuti.