Isola dei famosi, Cristian Totti tra il pubblico con la fidanzata

Foto da Twitter

ROMA – Il viaggio dell’Isola dei famosi continua, ieri sera la sesta puntata che ha visto Paolo Noise abbandonare il gioco per questioni di salute. Prima della diretta, il naufrago era stato portato da un medico per accertamenti. In diretta l’annuncio.

CRISTIAN TOTTI TRA IL PUBBLICO

Perfetta padrona di casa, Ilary Blasi ha ricevuto due ospiti speciali in puntata o “special guests” come li ha chiamati lei sui social. Tra il pubblico era presente Cristian Totti, il primogenito che il prossimo 6 novembre compirà 18 anni. Con lui la fidanzata Melissa Monti. Entrambi sono stati inquadrati dalle telecamere più volte.

UNA STORIA CHE DURA DA MESI

Cristian segue le orme del papà e gioca nelle giovanili della Roma. Melissa, invece, è stata protagonista in diversi spot pubblicitari e recita da tempo. Ha partecipato a “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino e in due fiction: “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”. I due ragazzi starebbero insieme da ottobre 2022. “Belli come il sole”, scrive Francesco Totti nei commenti a un post della neo 18enne. Ha festeggiato la maggiore età proprio qualche giorno fa.