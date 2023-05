È morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. Meloni: “Forte intelligente e combattiva”

ROMA – Si è spenta questa mattina, all’età di 70 anni, la giornalista e saggista Maria Giovanna Maglie. A darne l’annuncio è stata Francesca Chaouqui che su Twitter ha scritto: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Giornalista e scrittrice, Maglie aveva da tempo problemi di salute: operata per un aneurisma all’aorta è stata ricoverata per due mesi in ospedale a causa delle complicazioni. Prima giornalista de L’Unità poi entrata in Rai, nel 1989, Maria Giovanna Maglie è stata spesso al centro di polemiche. Nel 2019 la rai voleva affidarle una striscia quotidiana dopo il Tg1 ma il progetto non andò in porto per l’opposizione di Movimento 5 Stelle e Pd. Nello stesso anno, fece scalpore un’intervista in cui riferendosi a Greta Thumberg diceva: “L’avrei messa sotto con la macchina”. La giornalista partecipò anche come opinionista in alcuni programmi tv come La vita in diretta e L’isola dei famosi.

MELONI: ADDIO A MAGLIE, FORTE, INTELLIGENTE E COMBATTIVA

“Addio a Maria Giovanna Maglie. Forte, intelligente, combattiva, una professionista seria e sempre pronta al confronto. Ci mancherà. Le mie più sincere condoglianze a tutti i suoi cari”. ha scritto su twitter la premier Giorgia Meloni.

Addio a Maria Giovanna Maglie.

Forte, intelligente, combattiva, una professionista seria e sempre pronta al confronto. Ci mancherà. Le mie più sincere condoglianze a tutti i suoi cari. pic.twitter.com/ipybz7eEke — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 23, 2023

GIORNALISTI. MAGLIE, FONTANA: SCOMPARE GIORNALISTA TALENTUOSA

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maria Giovanna Maglie. Cronista e scrittrice talentuosa e appassionata, la sua prematura scomparsa rappresenta una grande perdita per il giornalismo italiano. Alla famiglia giungano le espressioni delle più sentite condoglianze”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

MAGLIE, VALDITARA: DONNA LIBERA, SEPPE OPPORSI A MEDIOCRITÀ DEL MAINSTREAM

“La cultura italiana perde una sua importante espressione. Soprattutto perde una Donna libera che seppe opporsi alla mediocrità del mainstream”. Lo scrive, su Twitter, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ricordando la giornalista Maria Giovanna Maglie.