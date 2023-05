Oroscopo del 23 Maggio

MARTE IN LEONE, IL GUERRIERO INNAMORATO DELLA VITA

Da poche ore Marte è entrato nel Segno del Leone per restarvi fino al 10 luglio.

Marte è il Pianeta che governa: energia fisica, sicurezza di sé, competitività, energia sessuale, la modalità in cui manifestiamo la rabbia.

Nel Segno del Leone assume i tratti del Segno e si tinge così di entusiasmo. Esprime capacità organizzative, da leader, vitalità, amore per la vita. L’energia sessuale è intensa. Detesta la volgarità e i comportamenti sleali. Il temperamento è impulsivo, coraggioso, ma allo stesso tempo magnanimo e regale. Vanta forte creatività e passione per l’arte.

Durante il transito Marte sarà:

-Opposto a Plutone: dobbiamo fare attenzione a non reprimere la rabbia.

-Quadrato a Giove: in questo periodo è bene limitare gli eccessi. Attenzione a infiammazioni e ipertensioni.

-Quadrato a Urano: attenzione a non commettere imprudenze durante il passaggio planetario.

Da un punto di vista dell’Astrologia Karmica l’intento evolutivo di Marte in Leone è quello di sviluppare fiducia in noi stessi, praticare una sessualità sana e creativa, esuberante, gioiosa, amare la vita come solo il Leone c’invita a fare.

Marte è il Guerriero, il Leone è l’Archetipo della regalità.

Qui possiamo evocare l’immagine di un soldato regale, orgoglioso, di temperamento forte e leale, fumantino ma giusto.

Mi viene così in mente per rappresentare questa energia il Principe Andrej, tra i protagonisti di “Guerra e Pace” di L. Tolstoj, un libro monumento della letteratura russa. Dico spesso che non si può morire senza aver letto Guerra e Pace. Guerra e Pace non è solo un libro, ma è un pezzo di ognuno di noi: è vita, morte, amore, fede, famiglia, spiritualità, guerra, pace, politica, Anima, Amore. Tenere in mano Guerra e Pace è tenere tra le mani la Vita e l’Archetipo del Leone rappresenta in astrologia il concetto di vitalità. Andrej è un Principe e soldato che si troverà coinvolto nella guerra contro Napoleone. Valoroso, orgoglioso (Archetipo del Leone!) e intelligente, si arruola e combatte ad Austerlitz. Sarà l’Amore per Natascia, allegra e dolcissima, a riaccendere in lui l’entusiasmo e la voglia di vivere; ma l’imprevedibilità dell’umana esistenza è dietro l’angolo e dopo varie peripezie sia con Natascia, sia sul fronte di guerra troverà la pace ultima grazie alla fede e alla spiritualità. Mi diverto a giocare con la letteratura e l’astrologia perché tutti noi, chi consapevolmente e chi no, siamo Anime in cerca di risposte. Molte volte le risposte sono contenute nei grandi classici della letteratura e la lettura, così come l’astrologia, è uno strumento che può migliorare in modo considerevole la qualità della nostra vita. In ognuno di noi alberga un guerriero (Marte) innamorato della Vita (Archetipo del Leone):utilizziamo questo passaggio astrologico da qui al 10 luglio per dargli voce!

“Credete voi nella vita futura? Siamo figli della Terra, per l’eternità saremo figli di tutto l’Universo. Non sento in fondo all’Anima, forse, che io sono una parte di questo immenso armonico Tutto? C’è il senso in me, che non solo è impossibile che io scompaia, nulla scompare nell’Universo, ma che sempre esisterò e sempre sono esistito. C’è il senso in me, che al di fuori e al di sopra della mia persona, vivono creature spirituali e che in questo Universo esiste la Giustizia. Se l’Universo c’è, c’è vita futura, allora c’è la giustizia, c’è la virtù; e la più alta felicità dell’uomo consiste nel tendere al raggiungimento di questa. Bisogna vivere, bisogna amare, bisogna credere che non viviamo oggi soltanto, su questo piccolo lembo di terra, ma siamo vissuti e vivremo in eterno, là nel Tutto. Guardiamo il cielo”.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Controlla le spese di troppo. Giornata affannata, troppi impegni.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio C’è qualcosa che non va: puoi dare spazio a tutte le cose che ti piacciono, ma attenzione a non farti imporre nulla dagli altri. Ora più che mai devi dimostrare energia. E’ importante tenere anche sotto controllo le spese…

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno In amore piccoli dubbi velano la tua serenità. Non strapazzare troppo il tuo fisico.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Farai un torto a te stesso non credendo ad una persona che oggi vuole farti una proposta; ritorni di fiamma e buone emozioni, in famiglia c’è un problema con un parente. Non sottovalutare nuove proposte di lavoro o personali.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto In questo momento forse dovresti dedicare più tempo a te stesso! C’è una grande stanchezza che provi fin dalle prime ore del mattino, non armarti in inutili polemiche, in questo momento l’amore manca di stimoli.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Oggi devi dedicare più tempo all’amore; inviti da una persona amica, dovrai muoverti. C’è da rivedere alcuni conti in sospeso, vorresti mollare tutto, ma per ora non è possibile.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Farai scelte decisive su questioni importanti. Giornata piacevole anche per iniziare un’avventura o vivere alla giornata un sentimento.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Non sottovalutare una nuova conoscenza; un amore in questi giorni deve essere gestito meglio; anche se ami molto il partner, le complicazioni sono tante. Accetta un impegno pure se non ti sembra all’altezza.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Se hai a che fare con Gemelli e Leone oggi fortuna doppia. Direi che mai come in questo momento l’amore può divenire bello se silenzioso, infatti alcune polemiche sono da evitare.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Bene studio e lavoro, ma attenzione alle spese. Se hai accumulato stress evita di scaricarlo sulla persona che ami, giornata positiva.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Se svolgi lo stesso lavoro da anni, cambiamenti in vista, c’è chi desidera o deve cambiare società o gruppo, non scaricare tensione in amore, giornata sotto tono. Consiglierei di fare solo le cose importanti e a cui tieni di più.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Segnali di buone novità, ma a lungo termine. C’è chi lavora con il partner ad un progetto, nuovi amori possibili.