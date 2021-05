Leclerc non partecipa al Gp, problemi al semiasse della Ferrari. A Monaco vince Verstappen

ROMA – Sfuma pole position e gara per Charles Leclerc. La Ferrari ha comunicato che sulla SF21 è stato riscontrato un problema al semiasse sinistro. La Scuderia di Maranello aveva deciso ieri di non sostituire il cambio sulla monoposto del monegasco, danneggiata nello schianto alle Piscine, per non annullare la pole. Poco fa è stato evidenziato il problema al semiasse.

LA VITTORIA A VERSTAPPEN

Con Charles Leclerc costretto al ritiro prima della partenza, causa la rottura di un semiasse della sua Ferrari, a vincere il Gran Premio di Monaco è stato Max Verstappen (Red Bull). Sul circuito cittadino di Monte-Carlo festeggia l’altro ferrarista Carlos Sainz secondo davanti alla McLaren di Lando Norris. Settima posizione per Lewis Hamilton (Mercedes), mentre il compagno di scuderia Valtteri Bottas è stato costretto al ritiro. Decimo posto per il pilota Alfa Romeo Antonio Giovinazzi.