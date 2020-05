Arcuri: “Mascherine gratis per gli esami di maturità. Valutiamo distribuzione nelle scuole a settembre”

ROMA – “Penso che la partita delle mascherine sia definitivamente risolta. Questa settimana abbiamo distribuito oltre 43 milioni di mascherine, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Da ieri i primi 20 mila tabaccai sul territorio italiano distribuiscono le mascherine chirurgiche a 50 centesimi, così come le farmacie e le parafarmacie”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. “Con l’inizio delle scuole a settembre stiamo valutando una distribuzione di mascherine con il Miur, per il personale docente, non docente e studenti. Saranno disponibili per tutte le scuole già il 17 giugno per gli esami“. Inoltre, questa settimana è iniziata “la produzione di mascherine chirurgiche in Italia: Il costo di produzione è 0,12 centesimi e saranno pagate 50 cent”. Infine l’indagine sierologia.”Partirà lunedì con il personale della Croce rossa e con i volontari impegnati. Sarà l’indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani”, ha concluso.