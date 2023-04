Fini: “Meloni dica che la destra i conti con il fascismo li ha fatti con la nascita di Alleanza nazionale”

ROMA – “Spero che Giorgia Meloni voglia cogliere” l’occasione “per dire che la destra italiana i conti fino in fondo con il fascismo li ha fatti quando è nata Alleanza nazionale. An condannò il fascismo. La destra i conti li ha fatti e spero che Meloni lo dica” riconoscendo “i valori costituzionali democratici e antifascisti. Non capisco questa ritrosia nel pronunciare” la parola “antifascismo”. Lo dice Gianfranco Fini a ‘Mezz’ora in più su Raitre.

“Conosco Ignazio La Russa da una vita e anche Giorgia da tempo e sono convinto che abbiano la determinazione nel dire chiaramente quello che so ritengono” cose “veritiere: libertà, giustizia, solidarietà sono valori antifascisti, sono valori della costituzione“.

25 APRILE, “C’ERA UNA PARTE GIUSTA E UNA SBAGLIATA“

“Tutti coloro che sono caduti per i valori in cui credevano vanno onorati”, non certo i criminali, “ma occorre saper distinguere la parte giusta e quella sbagliata questo e il punto ineludibile se si vuole ragionare di pacificazione”. Lo dice Gianfranco Fini a ‘Mezz’ora in più ‘ su Raitre.